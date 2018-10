Previa Real Oviedo - Albacete Balompié: necesidad de ganar en el Tartiere

El Real Oviedo recibe en casa al Albacete Balompié, único equipo invicto de La Liga 1|2|3 y tiene por delante la más que difícil tarea de intentar ser el primer conjunto en vencer a los machegos. Además, los carbayones se ven en la necesidad de ganar para no descolgarse del grupo de cabeza y quitarse la presión por no haber vencido en ninguno de los compromisos disputados en el Carlos Tartiere.

Enfermería llena

Las lesiones siempre son algo que entorpecen las temporadas de cualquier equipo, pero en los últimos años, el Real Oviedo ha sido de los conjuntos que más han sufrido estos problemas. Como no podía ser de otra forma, los azules vuelven a verse mermados por bajas que harán que Juan Antonio Anquela tenga que convocar, por lo pronto, a tres futbolistas del filial, pudiendo incluso entrar otro más en caso de que Ibrahima Baldé, en duda por molestias en la espalda, tenga que ver el partido desde la grada.

Los hombres que no podrán estar en el banquillo ni once titular en el Real Oviedo son: Carlos Martínez (que todavía no ha podido debutar en liga, solo en el encuentro de Copa del Rey), Carlos Hernández, Toché y Oswaldo Alanís, quien se lesionó en la última derrota ante el Alcorcón en Santo Domingo. Durante la semana, varios hombres del Vetusta se han ejercitado con el primer equipo y se disputarán las tres plazas que hay dentro de la convocatoria: Sandoval, Jimmy, Josín (que ya debutó en liga bajo las órdenes de Generelo), Jero, Javi Hernández, Borja Sánchez y Jorge Mier. De estos hombres, los más necesarios parecen ser Javi Hernández y Jorge Mier, que además ya fueron convocados anteriormente, y pueden ocupar posiciones tanto de lateral (uno izquierdo y otro derecho) como de defensa central, siendo la zaga la posición más castigada por las lesiones.

Alanís se retira lesionado en Alcorcón | Imagen: La Liga 1|2|3

Dar una alegría a la afición

El día después del empate por 1-1 ante el Elche, el Real Oviedo informó de que se superaron los 19.000 abonados, dejando a tiro conseguir más de 20.000 durante la campaña de Navidad, y eso a pesar de que en el Tartiere no se están cosechando grandes resultados. Los carbayones no saben lo que es ganar en su feudo, a pesar de que en temporadas anteriores, sacaban la mayor parte de sus puntos en casa, y tanto afición como plantilla tienen ganas de que se abra la lata y comiencen a llegar las victorias en el estadio azul. Tras lograr dos empates (ante equipos recién ascendidos de Segunda B) y una derrota (por 0-4 contra el Zaragoza), la afición azul está deseosa de poder celebrar la primera victoria de la campaña con sus futbolistas y es por eso que los jugadores tendrán que salir a darlo todo ante un Albacete que no conoce todavía la derrota en lo que va de temporada.

Juan Antonio Anquela ya ha pedido en rueda de prensa que el Tartiere apoye lo máximo posible a sus jugadores, ya que lo van a necesitar más que nunca para hacerse con los tres puntos, pero para ello confían en la calidad del medio campo y las bandas, sumada al acierto de cara a puerta de Joselu, que ha visto portería en los últimos tres encuentros de liga, aunque en Alcorcón le fue anulado el gol obtenido a pesar de dar la impresión de ser legal. Con la duda de si podrá jugar Ibra y con Toché fuera de combate, Joselu se impone como la referencia arriba no solo para anotar, sino en tareas defensivas, algo que especialmente ha dejado ver el andaluz en el Tartiere, presionando con mucha intensidad al portero del Elche.

Joselu será la referencia en la delantera | Imagen: Real Oviedo

Un Albacete que da miedo

El Albacete, a pesar de ser el único conjunto imbatido de La Liga 1|2|3, se encuentra en sexta posición de la tabla, la última del playoff, y esto se debe a que han cosechado más empates que victorias (cuatro empates y tres partidos ganados). Aún así, el hecho de no haber perdido ningún encuentro en lo que va de temporada, no es un dato muy alentador para el Real Oviedo, que tendrá que esforzarse aún más si quieren salir victoriosos ante el conjunto manchego.

En el apartado de jugadores, por segundo año consecutivo, el Carlos Tartiere no podrá ver sobre el verde a los dos ex oviedistas que actualmente forman parte de la plantilla albaceteña. Tanto Susaeta como Erice arrastran lesión, aunque el último ha causado baja esta misma semana durante los entrenamientos. En cuanto a los anotadores, el máximo artillero del conjunto castellano-manchego es el albanés Rey Manaj (con tres tantos), seguido de Zozulya, Acuña y el zaguero Caro con dos cada uno. Además, con una diana están Béla (que metió un auténtico golazo en la visita del Real Oviedo a Albacete la pasada temporada) y Eugeni.

Se espera un gran ambiente en el Carlos Tartiere para un partido que puede hacer aún más peligroso al Albacete si sale triunfador; o dejar a la afición del Real Oviedo celebrar la primera victoria en casa. Sea como sea, la octava jornada de La Liga 1|2|3 promete ser muy interesante.

Posibles onces