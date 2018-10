Análisis del Córdoba CF: colista pero con argumentos

El próximo rival de la UD Almería se fundó en 1954 y lleva compitiendo en la División de Plata desde la temporada 2006/2007. El club califal ha tenido presencia a lo largo de su historia en la Primera División española, siendo 8 las temporadas en las que compitió en la élite del fútbol español. En Segunda División la cifra casi se cuadruplica, siendo 29 temporadas las competidas hasta el momento. La época dorada del Córdoba CF se remonta a esta última década, cuando el equipo consiguió ascender a la "liga de las estrellas" en la temporada 2014/2015, después de 42 temporadas en el ostracismo de la Segunda División y Segunda División B. El equipo visitaba el Santiago Bernabéu en la primera jornada de liga para enfrentarse al Real Madrid, con la presencia de más de 10.000 cordobesistas en las gradas. Una temporada le duró la alegría al conjunto cordobés, descendiendo nuevamente a la Segunda División.

Presente temporada

El Córdoba CF lleva una temporada un tanto irregular. A principio del presente año el equipo no convencía del todo no siendo claro el objetivo por el que competía. Tras un verano convulso en materia económica, el equipo no ha podido reforzarse debidamente al temido "límite salarial". Una mala gestión ha llevado al conjunto califal a tener que prescindir de algunos jugadores. Su entrenador para esta temporada, Francisco, dimitía al los veinte días tras ver que las cosas no eran como se las habían prometido. Ramón Sandoval tras salvar al equipo la temporada pasada tras una remotada histórica, cogía las riendas nuevamente del barco blanquiverde para mantenerlo un año más en el fútbol profesional. En las primeras jornadas el equipo ha demostrado carencias en la zona defensiva, costandole una media de mas de dos goles por encuentro. Desde principio de temporada el equipo ha estado metido en puestos de descenso. Actualmente, el equipo califal se encuentra con tres puntos en la tabla, con ninguna victoria, tres empates y cuatro derrotas, habiendo encajado a estas alturas de competición la nada despreciable cifra de 18 goles, siendo el equipo mas goleado de la categoría.

La última derrota cosechada por los cordobeses fue la semana pasada contra el Granada, en el Nuevo Estadio de Los Cármenes.

Afición Córdoba CF en El Nuevo Arcángel / Foto: Córdoba CF

Permisiva defensa y organización en zona ofensiva

El equipo de José Ramón Sandoval se define como un equipo de contragolpe. El técnico madrileño suele utilizar un 4-4-2. La portería está cubierta por el gran guardameta Chema Abad, siendo uno de los porteros de la categoría con más paradas realizadas hasta el momento. Tiene una defensa expeditiva y rocosa, pero a la vez endeble, donde los continuos fallos le están costando goles al equipo cordobés. Los centrales habituales están siendo el veterano Aythami Ártiles y Álex Quintanilla, central vasco con pasado en el UD Almería. Están acompañados por dos laterales rápidos como son Luismi Quezada y José Manuel Fernández, que suelen prodigarse en tareas ofensivas.

Las bandas son las principales armas del equipo califal gracias a las internadas del extremo Sasa Jovanovic por la izquierda y el talento de Jaime Romero por la derecha. El centro del campo no está exento de calidad. Cabe destacar la presencia de Bambock, un todoterreno, y Blati. En la parte ofensiva del equipo blanquiverde luce con luz propia Álvaro Aguado. Quizás el jugador mas relevante del equipo que ha estampado su renovación en la presente semana. El otro atacante al que hay que destacar es el veterano Piovaccari, siendo su segunda andadura en la capital andaluza.

Equipo muy correoso que le dará dolores de cabeza al equipo de Fran Fernández, que tras una dinámica positiva intentará traerse una victoria para tierras almerienses, y poder brindarle los tres puntos a los 500 valientes que van a acompañar al equipo en este complicado partido.

Posible once titular

Carlos Abad; Luismi Quezada, Álex Quintanilla, José Manuel Fernández, Aythami Artíles; Sasa Jovanovic, Blati, Jaime Romero, Bambock; Álvaro Aguado y Piovaccari.