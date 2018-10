Ernesto Valverde: "Va a ser un gran partido y es otro clásico en LaLiga"

Después de la gran victoria en Wembley contra el Tottenham Hotspur en la segunda jornada de la fase de grupos de la máxima competición continental, el Fútbol Club Barcelona debe afrontar un nuevo reto: la batalla liguera que disputarán contra el Valencia en Mestalla.

Los blanquinegres recibirán a los de Ernesto Valverde este domingo en la jornada 8 de LaLiga Santander y en la previa del partido, el técnico barcelonista ha sido muy consciente de los peligros de su rival: "Mantiene señas de identidad muy claras. Es un equipo que está en Champions por algo. Es un partido clásico, con un 4-4-2 muy marcado. Tácticamente muy invulnerable, difícil de entrar por dentro. Será un partido difícil, como todos contra el Valencia. El año pasado ya nos costó. Sufrimos hasta el final. El año pasado, los partidos ante el Valencia nos costaron mucho. Siempre es difícil jugar allí. Va a ser un gran partido y es otro clásico."

Además, el técnico cacereño valoró lo bien trabajado que está el equipo rival, y a sabiendas de que ya han tropezado en tres jornadas de forma consecutiva, habiendo conseguido dos empates y una derrota, quiere volver a la dinámica ganadora: "Es un equipo que tiene un buen equilibro y sus ideas muy claras, pero intentaremos hacer todo lo posible para conseguir la victoria."

Además, Ernesto Valverde no ha dado ninguna pista sobre la alineación por la que apostará el domingo y tampoco ha querido confirmar si sacará el mismo once inicial que sacó en Wembley ante el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino: "Ya veremos. Hay que valorarlo. Son partidos diferentes, pero es una posibilidad que salga el mismo equipo. No quiero dar pistas."

Aunque los blaugranas siguen líderes, Lionel Messi y compañía no han arrancado de la mejor forma posible. Esta temporada, la competición doméstica parece haber sido una competición que ha expuesto los defectos del equipo, sobre todo en la defensa. Con un total de siete goles encajados en siete partidos oficiales, es evidente que el Barça está sufriendo atrás para mantener la portería a cero. Pero Valverde confía en el conjunto blaugrana y ha explicado que los jugadores que ganaron contra el Tottenham fueron los mismos que el equipo que perdió ante el Leganés: "Somos el mismo equipo y no hay tanto cambios. Las circunstancias son diferentes. Cuando cometes un error, debes remontar y las circunstancias cambian el partido, pero el objetivo es siempre ganar."