Riqui Puig: "No nos vamos decepcionados"

El filial azulgrana mantiene una buena línea en los últimos partidos de Liga en Segunda División B. Pese a que acarreaban jornadas puntuando de tres en tres, el empate de este sábado en el Miniestadi no trunca la ilusión de los jóvenes de García Pimienta.

El solitario gol de Carles Aleñá, desde los once metros, ha permitido finalizar el partido por 1-1 ante el Atlético Baleares, que tampoco ha mostrado más insistencia. Preguntado por el papel que ha demostrado el equipo, Riqui Puig sale orgulloso del duelo: "Creo que hemos hecho un buen partido. Hemos podido marcar más goles y al final el empate nos sabe mal", decía el catalán.

Venían de conseguir ganar al Sabadell, Conquense y Olot, pero esta vez ha sido un empate. Podrían marcharse a casa decepcionados y cabizbajos, pero el canterano ya asegura que trabajarán por más: "Decepcionados no nos vamos, pero sí que hubiésemos podido ganar y no lo hemos hecho", explicaba Riqui Puig.

La explosión que pide la afición

La jugada decisiva del partido ha sido el penal que el colegiado ha señalado sobre el propio Riqui Puig, cuando se disponía a rematar a portería. Por veteranía, ha sido Carles Aleñá quien ha situado la esférica en los once metros y ha subido el gol a la electrónica. Una jugada que no levanta dudas entre los azulgranas: "Iba a controlar y pegarle al balón, pero me han dado y es un penalti claro", explicaba el joven.

"Formamos un gran 'equipazo' "

En verano sorprendió en la gira norteamericana del primer equipo bajo las órdenes de Valverde y aunque la afición pide ya su llegada, Riqui Puig anda con pies de plomo y asegura que se centra en formar un buen equipo con el Barça B: "Creo que formamos un gran 'equipazo' y cada uno aporta lo suyo para tirar adelante", explicaba.

Finalmente, aseguró que el filial azulgrana está en un buen momento y que aspiran a ser completos y poder demostrarlo en el Miniestadi: "Estamos en una dinámica positiva. No hemos perdido pero nos faltan puntos en casa y hacernos fuertes", sentenciaba Riqui Puig.