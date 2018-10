Iñaki Peña: "Cada vez que tenga minutos voy a aprovecharlos"

El Barça B ha conseguido puntuar, nuevamente, en el partido de Liga. Lo hacían este sábado recibiendo en el Miniestadi al Atlético Baleares y aunque los de García Pimienta han sido superiores, la falta de determinación en el área ha provocado que sólo hayan podido empatar.

Lo han hecho con el gol, desde los once metros, de Carles Aleñá tras una clara acción sobre Riqui Puig que el colegiado ha decidido señalar. La sorpresa ha estado en la portería, donde el técnico ha dado la titularidad a Iñaki Peña, que ya quería estrenarse: "Tenía ganas de jugar y tener minutos. Me he sentido bien, aunque el empate sabe a poco", decía el portero tras el pitido final.

El equipo se ha mostrado solvente pero, como ya explicaba García Pimienta en la previa del partido, al conjunto azulgrana le está mancando la suerte de cara a portería: "Hemos tenido el control y el dominio. Nos perjudica que hemos fallado", decía Iñaki Peña.

El Barça B empata en el Miniestadi ante el Atlético Baleares

Aunque la mayoría de noticias que llegan expliquen que la idea del entrenador es cambiar de portero cada tres partidos, el guardameta explicaba ante la prensa que, oficialmente, aún no les han comunicado nada: "De momento el míster no nos ha comunicado nada de las rotaciones. Cada vez que tengamos minutos vamos a aprovecharlos", explicaba dejando claro qué trabajará para ganarse la titularidad.

Es cierto que, al paso de las jornadas, el filial va reencontrándose con su mejor versión y esperan que, en pocas semanas, puedan situarse en la zona más alta: "Nos costó empezar porque es una categoría muy distinta al juvenil del que veníamos. Nos hemos hecho con la dinámica y hay que pelear por estar arriba", sentenciaba Iñaki Peña tras el empate ante el Atlético Baleares en el Miniestadi.