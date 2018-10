Previa RC Deportivo de La Coruña- Málaga CF: Conseguir la victoria para abrir brecha

Otro partido importante para el devenir de la competición, y estamos únicamente en la 8ª jornada de la competición. Este duelo huele a enfrentamiento de Primera División entre dos equipos históricos a nivel nacional. En la pasada jornada, el Málaga CF consiguió volver a la senda de la victoria tras la victoria conseguida en su feudo ante el Rayo Majadahonda por la mínima, en un partido en el que tras marcar el gol pudo aguantar el resultado hasta finalizar el partido.

El RC Deportivo de la Coruña consiguió la pasada victoria una nueva victoria a domicilio, remontada incluida, en Tarragona donde se mostró muy superior al conjunto local y presentó sus credenciales como equipo aspirante al ascenso.

El partido se presenta muy interesante, tras el empate que se produjo en el día de ayer en el Estadio de Gran Canaria entre la UD Las Palmas y el Alcorcón. Buena oportunidad para ambos equipo hoy en Riazor de poder distanciarse de estos dos rivales de la parte alta de la clasificación.

Muñiz: "Si vamos ganando los demás van por detrás"

El Málaga CF completó una semana de entrenamientos intensos en el Estadio Ciudad de Málaga de cara al importante compromiso que se celebrará el domingo ante los coruñeses. El delantero Blanco Leschuck efectuó el pasado miércoles unas declaraciones acerca del importante compromiso, donde indicó que “es un partido más, son tres puntos más, sea el Depor u otro rival. Esto es muy largo". Sobre el equipo, enfatizó la importancia de puntuar: “Es muy importante sumar, como se dio en el partido pasado. Esperemos que en el próximo partido podamos sumar de vuelta. Venimos bien, trabajando bien, con las órdenes del técnico. Hay buen grupo que eso es lo importante”. Por último, igualmente habló sobre su compañero en la delantera, el canterano Harper: "Es un jugador muy inteligente, se mueve y trabaja muy bien. Corre mucho dentro del terreno de juego, me genera espacios".

Foto: www.malagacf.com

Esta semana se ha dado a conocer aquellos convocados para jugar partidos internacionales y el equipo malaguista se ve muy perjudicado. Munir, N´Diaye, Hicham, Haksabanovic o Abqar son los jugadores que podrían perderse los encuentros ante Albacete y Elche. Este virus FIFA está afectando al Málaga CF de forma importante, y no hace más que crear quebraderos de cabeza al míster asturiano.

Con respecto a la rueda de prensa ofrecida por Muñiz previa al partido, habló de como han afrontado la jornada y como está el equipo: "Una semana buena, después de una victoria, que pudimos trabajar con tranquilidad y con muchos jugadores recuperándose de las molestias de la semana anterior. Una semana normal a lo largo de la temporada. Cuando hay buen ambiente y hay un buen grupo, casi seguro que el granito de arena con más peso lo ponen los que no están participando y se están quedando fuera de la convocatoria. Hay que agradecérselo. Están preparados." Respecto al rival que se van a encontrar el domingo, habla de sus puntos fuertes: "Es un equipo que domina el área rival y que tiene pegada en campo contrario, tiene buenos jugadores, está hecho para estar en la parte alta de la clasificación. Uno de sus puntos fuertes son las individualidades, sobre todo en campo contrario". Sobre la clasificación actual, reconoce que "no miro la clasificación de los otros. Yo miro como vamos nosotros, cuantos puntos tenemos y no me importa mucho lo que hagan los demás y menos cuando vamos ganando porque si vamos ganando los demás van por detrás".

En cuanto a la lista de convocados facilitado el pasado viernes, existen dos novedades respecto a la anterior jornada: la presencia de Lombán y Boulahroud, mientras que se quedan fuera Miguel Torres, Haksabanovic y Andrés Prieto.

Buenas sensaciones para los gallegos

​El Deportivo de La Coruña empezó el pasado miércoles a preparar el partido ante el líder en Abegondo, con ello realizó apenas cuatro entrenamientos. A mitad de semana se conoció que el jugador Fede Cartabia sufrió en la pasada jornada una rotura muscular grado 2-3 que le impedirá participar en este partido. Respecto al ambiente creado para este partido por parte de la afición local, se ha convocado una movilización para poder recibir al Málaga (al igual que en el Estadio de Gran Canaria) por parte de los "Riazor Blues", en el que quieren hacer de su estadio un fortín y que el Málaga CF tome conciencia de ello. La afición irá a recibir al autobús del equipo antes de empezar el partido.

El equipo llega a este partido tras lograr dos victorias de forma consecutivas ante Granada y Nástic, dando una gran sensación de juego. Su entrenador propone una forma de juego que está basado en la posesión del balón, aunque a veces abusa de ello al moverlo de forma horizontal. Así mismo, se han encontrado tanto los coruñeses como los malaguistas en el mercado veraniego en lo referente a fichajes de interés; es sabido de que los gallegos tantearon al actual entrenador de los malaguistas. En relación a sus jugadores, destaca Quique González que lleva seis goles en cinco partidos. Así mismo, poseen un buen grupo de jugadores para ejercer labores defensivas, destacando la pareja de centrales ( Duarte y Pablo Marí).

En el día de ayer el entrenador coruñés Natxo González realizó diversas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido, hablando sobre su rival de esta jornada: "Ahí están los números del Málaga. Es el mejor equipo, el que va primero. Unos números defensivos que llaman la atención. Dos goles encajados nada más. Es muy fiable y no pasa nada si no tiene la pelota". Sobre sus jugadores, indicó que "nos exigimos llegar a punto para está por encima de cualquier rival. Esperemos conseguir una tercera victoria seguida, aunque no va a ser fácil".

Respecto a la convocatoria, procederá a dar el mismo después de la sesión que realizará hoy. Lo que sí es sabido es que causan baja Vicente Gómez y Fede Cartabia.

Lista de convocados

RC Deportivo de la Coruña (pendiente confirmación): Dani Giménez, Ortolá, David Simón, Domingos, Pablo Marí, Bóveda, Somma, Saúl, Mosquera, Bergantiños, Moreno, Expósito, Caballo, Carles Gil, Quique González, Christian Santos, Carlos Fernández y Krohn-Dehli.

Málaga CF: Munir, Diego González, Luis Hernández, Pau Torres, Lacen, Adrián, Blanco, Juanpi, Boulahroud, Ricca, Ontiveros, Lombán, Héctor, N’Diaye, Pacheco, Koné, Kieszek, Iván Rodríguez, Harper e Hicham.

Posible once inicial