Los franjirrojos después de hacer una magnifica temporada pasada en la categoría de plata del fútbol español, volvía a Primera tras dos años. Dicho esto, ya llevan jugados seis partidos (aplazado el partido ante el Athletic de Bilbao) pero no ha sido un inicio bueno, si no que regular, ya que tienen cinco puntos y a la vez no saben lo que es ganar en Vallecas, y así que se sitúan de momento en la zona de descenso a Segunda División.

El pasado 4 de octubre gracias a MARCA pudimos saber que el Rayo Vallecano es el equipo que más jugadores ha utilizado en Primera División, con un total de 23 futbolistas en los seis partidos que llevan ya disputados hasta ahora. Ninguno equipo de los recién ascendidos iguala a la cifra dicha anteriormente. Pero podemos decir, que el Girona y el Huesca han utilizado un total de 18 futbolistas.

Hay varias razones para que Michel haya utilizado ya 23 jugadores, es una plantilla más extensa de lo normal con 27 componentes si se tiene en cuenta a Akieme, José León y Sergio Moreno que tienen ficha del filial, con una medida de rendimiento bastante equiparada entre varios de los efectivos. Otra razón es que el entrenador madrileño ya utilizó a 27 jugadores en su única campaña como máximo responsable del primer equipo, pero hay que decir que no es ninguna novedad, y la última razón, pero a la vez es el factor determinante, es la tardía llegada de fichajes a la plantilla.

Hay algunos jugadores titulares a pesar de que llegaron de los últimos en el mercado de fichajes, son Raúl de Tomás, Imbula, Bebé o Álvaro García. Pero a la vez, Michel se ha visto obligado a utilizar a varios futbolistas que con el paso de las jornadas han ido perdiendo protagonismo sobre el terreno de juego.