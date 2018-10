Alavés - Real Madrid: puntuaciones Real Madrid, jornada 8 de LaLiga Santander

El conjunto de Julen Lopetegui lleva seis horas de juego sin ver portería y es algo bastante peculiar. Tras el partido del pasado martes en Rusia y perder otra vez 1-0 ante el CSKA surgían dudas sobre la delantera blanca, cuestionada desde que empezó la temporada. Es cierto que la crisis del Real Madrid sobre su falta de gol se acentúa y ahora hay que buscar solución al problema. Desde Chamartín esperan con ansia el gol que tanto desean y mientras tanto toca pensar en la nueva cita del sábado 20 ante el Levante en el Santiago Bernabéu.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Lopetegui

4 | Desde que recaló en Madrid siempre se ha cuestionado su posición al frente de este equipo. Lleva varios partidos en los que parece tener dudas sobre los cambios a realizar durante los encuentros. Las continuas rotaciones por el momento no dan resultados y cada vez parece tener menos control sobre su equipo. Si este es el camino a seguir su continuidad empezará a verse afectada.

Odriozola

5 | Tras llegar como nuevo refuerzo esta temporada parece integrarse cada vez más. Siempre con esfuerzo y garra, sube y baja la banda continuamente pero le falta más adaptación. Buenas sensaciones para un lateral que, a la sombra de Carvajal, quiere demostrar su talento en las oportunidades que tenga.

Varane

4 | Siempre limpio en defensa. El francés no está en su mejor forma y de nuevo lo ha vuelto a demostrar. Forma una excelente pareja con Ramos pero se espera más de ambos. Algunos errores en la marca y en la salida del balón que dan opciones al rival, y te sentencia.

Ramos

4 | El líder de la zaga y del equipo. Sergio siempre da la talla pero ultimamente no está en su mejor momento. El camero tira de galones dentro del vestuario para animar a sus compañeros pero no es suficiente. La impresición en algunos lances del juego clave para no errar atrás. Falta de concentración durante fases del encuentro que también sufre el resto del equipo.

Nacho

4 | El defensa férreo y sin fisuras acostumbrados a ver no lo está siendo este año. Un futbolista que juega en cualquier posición de la defensa este año no demuestra su potencial. Bien en defensa aunque con ciertos errores. La fatalidad viene en ataque, Nacho no aporta nada por su banda en ataque y en los tramos finales le cuesta el repliegue. Tiene que mejorar.

Casemiro

4 | El equilibrio del equipo desaparecido. Después de una hora de juego fue sustituido y no está al nivel de los últimos años. Desbordado en ocasiones en el centro y atrás en la vuelta por falta de efectivos. Poco más que hacer.

Kroos

3| ¿Dónde está el ingeniero alemán? Toni Kroos lleva una racha de partidos jugando a un nivel inferior. La brújula del Madrid está perdida y tiene que encontrar el rumbo. No distribuye con su naturalidad y pierde balones con menos dificultad. Imprecisiones que cuestan caras como ante el CSKA.

Modric

4 | The Best en otros partidos, Luka tampoco está al nivel exigido. El croata ha pasado un verano convulso debido a la carga de partidos y tiene que recuperar la forma. Con falta de ideas en el juego y en la ejecución, hizo muy poco ante un gran rival.

Ceballos

5 | El único que parece estar enchufado en este vestuario 'viviente'. Dani lleva varios partidos demostrando un gran nivel y puede entrar a menudo en el once. El mediocentro cuenta con la confianza del míster y eso le facilita. Su juego ante el alavés fue de lo más vistoso y es el que más se mueve e intenta buscar soluciones dentro del terreno de juego. El único salvado.

Bale

3 | El galés no encuentra su sitio. Las lesiones y... el nivel de Bale es pésimo. Se ha depositado la esperanza del ataque y del Madrid en este jugador y después de tantos años no demuestra lo que tiene que demostrar. Aporta muy poco y aparece en limitadas ocasiones. No se puede querer ser el alma del Madrid, hay que demostrar y luchar.

Benzema

4 | Duró media parte. En el descanso fue sustituido por Mariano debido a su poca aportación en ataque. El francés no encuentra el gol desde hace seis partidos y lo necesita como todo el madridismo. Su aportación en el juego casi siempre se observa pero la falta de gol está matando al 'gato'.

Mariano

4 | Se esperaba que tras sustituir a Karim entrase el gol pero no fue así. Mariano aporta lucha y persistencia en el ataque, siempre intenta llegar a cualquier balón pero esta vez no lo consiguió. En Chamartín esperan al '7' con ansia en busca de cambiar esta mala racha. Poco hizo ante el Alavés y con apenas ocasiones de transformar.

Asensio

4 | Entró sustituyendo a Casemiro en busca del gol ansiado pero nunca llegó. Con apenas 20 minutos en el terreno de juego el mallorquín no tuvo muchas oportunidades y no aportó casi nada a su equipo. La verticalidad y profundidad buscadas en esos tramos del partido no se transformaron bien gracias a un gran trabajo del rival.

Vinicius

S.C. | Entró en los últimos diez minutos para que se produjese el milagro pero no se logró. Al brasileño aún le queda adaptación a este equipo, a la competición y a la ciudad. Buenos detalles en lo poco que se le ha visto, con atrevimiento.