Derrota en Mendizorrotza 87 años después

El Real Madrid volvió a perder fuera de casa y es la cuarta salida consecutiva en la que no consigue llevarse los tres puntos tras San Mamés, Nervión y el encuentro de Champions en Moscú. Esta vez el lugar de los hechos fue Vitoria, ante un Alavés que se coloca empatado a puntos con el conjunto blanco.

Una derrota histórica, ya que hacía 87 años que el equipo vasco no era capaz de vencer al Real Madrid en Mendizorroza. Hay que remontarse hasta el 8 de marzo de 1931 para observar la última victoria del Alavés en su campo ante el equipo blanco. Un partido que se saldó con un resultado de 2-0.

Una derrota que sirve para ahondar en la crisis blanca y dejar muy tocado tanto a los jugadores, como al técnico. Julen Lopetegui está marcando unos registros paupérrimos y superando muchas marcas históricas en el aspecto negativo que hacían años que no se veían en el Madrid. Con este partido en Vitoria, el entrenador vasco ha cosechado cuatro derrotas en sus primeros once partidos oficiales con el Real Madrid. Esto no sucedía desde que le ocurriera a Vicente del Bosque durante los meses de abril y mayo de 1994. Cada dato que se ofrece muestra más el mal arranque que ha tenido el equipo blanco.

Lopetegui no consigue dar con la tecla y es ,de los últimos tres entrenadores que ha tenido el Real Madrid, (Benítez, Zidane y Julen) el que peores números está consiguiendo, tanto en el número de victorias como en el balance de goles a favor y en contra. Ahora llega el momento de reflexionar en el parón de selecciones y que Lopetegui intente encontrar una solución al mal momento por el que pasa. Las dudas sobre el técnico aumentan y otra derrota más podría traer consecuencias irrevocables.