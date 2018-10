Cristóbal Parralo: "Hemos sido un equipo compacto, pero para nada defensivo"

El Alcorcón consiguió sumar un valioso empate frente a Las Palmas, uno de los grandes candidatos al ascenso. El equipo madrileño volvió a mostrar una gran solidez defensiva frente a uno de los ataques más poderosos de la liga y acumula ya seis jornadas sin encajar un gol.

En la rueda de prensa posterior al partido, Cristóbal Parralo resumió así el encuentro: "Ha sido un partido muy competido y muy igualado, donde Las Palmas ha empujado mucho. Hemos intentado evitar que nos generaran ocasiones y cuando teníamos el balón, mantenerlo y salir a la contra. Nos ha resultado difícil, pero me voy muy contento con el trabajo de todos los jugadores y con la entrega. Estos son los partidos que, cuando no los puedes ganar, el objetivo es no perderlos".

El equipo madrileño consiguió anular por completo el ataque canario en muchos tramos del encuentro, logrando así puntuar en uno de los estadios más complicados de la categoría. "Para mí lo importante es el punto que hemos sumado. Hemos intentado venir a buscar los tres sabiendo que teníamos un equipo muy potente delante con muy buenos jugadores. Pero al final, tal y como se ha desarrollado el partido, me voy satisfecho con el resultado", declaró Parralo.

El técnico alfarero volvió a salir con un sistema atrevido, lejos de encerrarse atrás teniendo en cuenta el mayor potencial del equipo canario: "Hemos sido un equipo compacto, pero para nada defensivo, porque hemos jugado con dos puntas y dos extremos, o sea que no hemos venido aquí a meternos atrás ni mucho menos. Es verdad que ellos nos han apretado mucho, nos ha presionado y no nos ha dejado jugar, aunque nosotros tampoco les hemos permitido jugar cómodos".

Parralo explicó también una de las novedades en el once titular, la entrada de Víctor Casadesús: "Todos son jugadores muy importantes para nosotros, que están entrenando bien. Víctor arrastraba una lesión desde la pretemporada y no había podido entrar. Estaba haciendo las cosas muy bien y creo que merecía una oportunidad como el resto de los compañeros".

Este empate no hace más que reafirmar al Alcorcón en la zona alta de la clasificación, aunque Parralo sigue manteniendo el objetivo prioritario del equipo, conseguir la permanencia: "Nuestro objetivo no es el ascenso. Nuestra meta es mantener la categoría. Llevamos ocho jornadas, queda mucho por delante, sabemos lo complicada que es esta competición y seguimos con la misma humildad y los mismos objetivos. Seguiremos trabajando para alcanzar la permanencia, y si lo conseguimos pronto y podemos soñar, lo intentaremos".