En lo más alto de la tabla

Acabó la jornada dejando al Sevilla FC como líder den la clasificación a la espera del resultado entre el Valencia CF y el FC Barcelona.

Sudando para liderar

El Sevilla FC se marcha al descanso liderando la tabla liguera en la jornada ocho con 16 puntos y dando la sensación de que es superior a su rival de hoy el RC Celta de Vigo, en una primera parte marcada por las jugadas de velocidad en banda de Jesús navas y por la dureza en el partido del conjunto gallego, el cual ha salido con la intención de dejar pasar los minutos hasta encontrar su jugada perfecta. Otro signo aparente es que el club local se le nota desquiciado ante la actuación arbitral que no está penalizando como es debido las duras y persistentes entradas que está realizando el equipo de Antonio Mohamed, y además desesperados al ver que la única amarilla es para los sevillistas, Ever Banega vio una amarilla al llegar tarde a un balón en el minuto 16 he impactar con Iago Aspas.

No ha habido un dominador claro en el partido con una posesión muy igualada 51-49% para Sevilla y celta respectivamente, con 1 tiro a portería cada, pero el Sevilla con mas ocasiones que no han ido entre los tres palos (en cuatro ocasiones).

La más clara para los gallegos llego desde las botas del danés Pione Sisto, que tras la buena dejada de cabeza de maxi Gómez, pero Vaclik se hizo grande en la portería y le atajó el tiro. Otra buena ocasión fue tras la falta de Banega en la que recibió tarjeta amarilla, Roncaglia aprovechó un error defensivo, pero la mandó directamente fuera.

El Sevilla disfrutó de varias ocasiones que acabaron con tiros desde fuera del área que se pasearon muy cerca de los palos del portero, con tiros de Jesús Navas o el mudo Vázquez. Pero el gol llegó en una tras una muy buena conducción del mudo Vázquez, pero la jugada rechazada por la defensa acaba en los pies de Navas que centra para que Sarabia desde segunda línea realice un potente cabezazo imposible para Sergio que acaba en el 1-0 en el minuto 38 para los locales. Al final los nervionenses se marcharon a los vestuarios dando la sensación de que desean ser líderes esta jornada en LaLiga Santander.

Grato premio

Ambos equipos saltaron de nuevo al terreno de juego con unas ideas ofensivas mucho efectivas, a los pocos segundo Vaclik salvo una oportunidad para el empate celtiña, y Ben Yedder fallaba el 2-0 minutos después en una gran lucha de André Silva que le robó el balón al defensor en la línea de fondo y le dejó el balón a placer al franco tunecino pero este la mandó a las nubes.

Tras uno minutos de dominio del Celta, se produjeron dos faltas del equipo visitante una en el minuto 51 y la otra en el 55 donde Araujo iba a recibir dos amarillas para posteriormente ser expulsado por dos agresiones al delantero portugués André Silva.

A partir de la que el equipo local se encontrara con uno más en el campo se hizo muy notoria su mejoría y encontraría premio en forma de gol para hacer el 2-0 en el minuto 60. En una primera instancia el gol de Wissam Ben Yedder fue anulado por el linier, pero el VAR acabaría por darlo por válido, corroborando que no había posición antirreglamentaria de Sarabia el cual asistiría al delantero.

El Sevilla siguió esforzándose en arrasar con el contrario pero el balón no entraba en las ocasiones que tuvieron Ben Yedder, André Silva o el primero de los recambios de Machín, Promes, que entró por Ben Yedder. Al final el equipo visitante acabó anotando el 2-1 en una jugada esporádica de Boufal, tras un grave error de Sarabia. El jugador del celta hizo una jugada exquisita, tras marcharse de Ever Banega, realizo un gran chut largo imparable para el guardameta checo.

El 2-1 fue un duro golpe para el conjunto de Machín que flaqueó tras éste y permitió más de lo debido cuando tienes uno más en el campo con imprecisiones de Sarabia, Mudo Vázquez o Promes, que erraron mucho en el pase. El partido acabó siendo sufrido pero satisfactorio para el conjunto andaluz que como mínimo se marchaba al parón de selecciones como segundo en LaLiga Santander, con la posibilidad de ser líderes si el Barcelona no gana en su visita a Mestalla.