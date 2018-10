Álvaro Cervera: "No estoy cansado"

Nuevo tropiezo del Cádiz CF que le deja aún más abajo en la clasificación. En su estadio y con su afición, el equipo amarillo fue incapaz de superar al Nàstic de Tarragona a pesar de cuajar una gran primera media hora de partido. Las sensaciones en torno al equipo gaditano no son buenas y así lo ha dejado ver su entrador en la rueda de prensa posterior al partido.

“Esto no tiene nada que ver con lo del año pasado o el anterior. Las circunstancias son totalmente distintas. No se valoran otras cosas para ver por qué nos va a costar más. Equipos que llevan tiempo en Segunda que fichan a los que nosotros queremos fichar, los que bajan de Primera... La escalera es más difícil de subir. No se parece en nada ni al año pasado ni al otro y nos va a costar mucho”, indicó Álvaro Cervera.

Asimismo, explicó cómo ha visto el partido, en el que el Cádiz CF ha ido de más a menos, como viene siendo la tónica habitual: “Ha sido un partido muy disputado. Dos equipos parecidos, nos ponemos por delante y luego ellos han tenido la ocasión del gol y la última en la que casi nos ganan el partido. En la segunda parte muy cansados y con pocas ideas”.

También habló sobre el gol visitante, que es muy parecido a los últimos tres recibidos, desde la banda izquierda amarilla, línea de fondo y pase atrás: “Es algo que trabajamos y se comete un error. Nosotros lo trabajamos desde el primer día y se sabe. En un cambio de juego dejamos libre la espalda y el pase atrás. No podemos dejar que pase eso”.

“No estoy cansado”, así concluyó Álvaro Cervera su intervención en sala de prensa, donde volvió a dejar claro que se siente con fuerzas y ganas de seguir liderando en proyecto del Cádiz CF.

Jairo Izquierdo, lo único positivo del partido

Jairo Izquierdo durante el partido | Foto: LaLiga

La nota positiva del encuentro la puso Jairo, que debutó con el conjunto amarillo tras perderse las primeras jornadas de liga. Además, dejó muy buenas sensaciones, siendo el único jugador que lo intentó en la segunda mitad, cuando el Cádiz CF se encontraba sin ideas.

“Una lástima no haber conseguido los tres puntos. Me he encontrado mejor de lo que esperaba. Llevaba bastante tiempo sin competir, al final estaba un poco cansado de tanta carrera y un ritmo alto de partido. Estoy contento por esa parte y triste por no haber podido conseguir los tres puntos después de habernos adelantado en el marcador”, indicó el extremo zurdo a la conclusión del partido.

El jugador recién aterrizado en la ‘Tacita de Plata’ aseguró que, a pesar de jugar en la misma demarcación que Álvaro García, no es su relevo: “No vengo a sustituir a nadie. Vengo con mis características, se podrán parecer o no a las de él, pero vengo a hacer mi papel. Él hizo el suyo, que fue bastante bueno, y ojalá yo pueda hacer un papel tan bueno como el de él. Bienvenido sea".

Para finalizar, habló sobre el duelo del próximo viernes frente a su ex equipo, la UD Extremadura: “Tenemos que ir a por los tres puntos, sabiendo que ellos se la están jugando a muerte en un campo complicado como el de Almendralejo. Esos tres puntos nos van a venir bien”.