Cádiz CF: más de lo mismo

Tenía el equipo amarillo un nuevo intento de redimir sus pecados, para ello disfrutaba de una ocasión que ni pintada pues se enfrentaba como local al Nástic de Tarragona, un conjunto que en estos momentos se encuentra hundido en los puestos de descenso y parecía ser una víctima propicia para que los de Cervera volvieran a la senda de la victoria y el buen juego.

Los jugadores del equipo gaditano iniciaban el encuentro como ya estamos acostumbrados en los partidos en casa, mostraban intensidad en la presión y sin practicar un fútbol virtuoso, sí eran capaces de ser prácticos y encadenar varias llegadas con cierto peligro sobre la meta de los rojos. Así llegaría el tanto del partido, tras un penalti bastante claro transformado una vez más por Álex Fernández, que no se ponía nervioso en el lanzamiento.

El problema que está demostrando este año el equipo era el que menos podría pensarse tras las dos últimas temporadas, cualquiera es capaz de hacerle un gol con muy poco, en cualquier acción aislada o tras una desconexión atrás que los castiga con dureza aún con el partido controlado. A partir de ahí el Cádiz desaparece, se difumina y los jugadores se ven incapaces mentalmente de sobreponerse al golpe. Ocurrió idénticamente tras el gol mal anulado de Carrillo ante el Alcorcón, desaparecidos en combate.

Una de las posibles razones se debe al bajo nivel individual de varios integrantes de la plantilla, que tras un flojo comienzo de la temporada no terminan de alcanzar ni demostrar las capacidades a las que nos tienen acostumbrados. Salvi volvía a ser suplente, José Mari parece no encontrar su mejor forma tras la lesión o Aketxe, que debe dar un paso adelante en el juego y no quedarse nada más en crear peligro a balón parado, son algunos de los ejemplos del bajo nivel general hasta ahora.

Si a todo eso le añadimos la racha de lesiones y una confección de la plantilla donde se siguen viendo carencias en diversas posiciones, como en el lateral izquierdo o la delantera, pues nos queda una temporada en la que parece que tocará sufrir para conseguir el objetivo, que no debe ser otro que la permanencia y que habrá que grabarse a fuego.

En el aspecto positivo, ya que todo no iba a ser malo, destacar el debut de Jairo tras sustituir al canterano Manu Vallejo. El menudo jugador demostró que puede aportar mucho al juego del equipo con su verticalidad y velocidad por la banda izquierda. Esperemos que junto a Garrido, aporten aire fresco en los partidos que se avecinan y en los que el Cádiz deberá buscar por fin la victoria.