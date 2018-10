Presa: "Me quedo con toda esa gente que después de los partidos te dan un abrazo y te transmiten fuerza"

Se sabe que últimamente hay ciertos problemas en el ámbito del campo del Rayo Vallecano, el aplazamiento del partido ante el Athletic... Y para comentar todo esto, Martín Presa atendió a los medios de comunicación de MARCA.

Empezaron la entrevista diciéndole que todo empieza a calmarse, y respondió que cuando se trabaja profesionalmente las cosas suelen salir bien. Le hablaron sobre si se ha encontrado a los responsables de este caos, y dijo que más que buscar culpables hay que buscar soluciones y siempre quedarse con lo bueno.

Añadió, que: "Hubo un problema serio y, dentro de la gravedad que revestía la situación de crispación, pues creo que se ha actuado bastante bien y de forma correcta."

“Si dios quiere el 13 de octubre estará todo acabado. El próximo partido con el Getafe estará todo en perfecto estado.”

Respecto a si la Comunidad está actuando bien dijo que ha sido un tránsito complicado porque el estadio tiene una ITE desfavorable desde el año 2012, y además el Rayo ha estado muy encima hasta el punto de ser pesados y agobiantes.

Continuaron con el tema de la reforma del estadio, a lo que dijo que el Rayo necesitaba un estadio más moderno y con más capacidad, dónde la solución era hacer una reforma integral. Remarcó que en el 2014 ya se ofrecieron como entidad privada a comprar el Estadio, que fue un grandísimo esfuerzo para el Rayo Vallecano, pero hay que decir que esta oferta sigue en pie. Y como conclusión dijo que: "Nada de regalos y de favores. Y después acometeríamos la reforma en los plazos que pudiésemos."

Presa junto a Cobeño en el acto de renovación de Trejo | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Le preguntaron si hay posibilidades de que el campo sea del Rayo, a lo que dijo que sí que hay, desde el 2014 dónde se ofrecieron a pagarlo por un valor de mercado en una tasadora fiable.

Aunque ha pasado cierto tiempo, le dijeron que cómo vio el primer partido de Liga de esta temporada, con todo lo que paso aquella tarde. Martín dijo que: "La situación del Rayo Vallecano es complicada. No de ahora, desde el año 2011. Hay que conocer la veracidad de las cosas. Hay que dejar la duda en pie. Desde el año 2011 he tenido un pequeño grupo opositor."

Añadió que él no notó los temblores de la grada, pero que puede estar equivocado. Pero no vio ningún aficionado abandonar el estadio, aunque ante la duda siempre hay que revisar.

Le dijeron que no se le entendía bien respecto a la pregunta acerca del grupo opositor, cuestionándole incluso si hubo denuncias falsas, Presa ha comentado que no puede juzgar, pero que él los temblores no lo notó. Y a la vez, ha dicho que se ha hecho lo que se tenía que hacer, ante la duda y reclamación lo que hizo la Comunidad es actuar.

“Hizo una prueba y encargó a una empresa para hacer un estudio y les dijeron que esa grada es segura. Ante cualquier duda, por veraz o no veraz que sea, hay que verificar.”

En la pregunta sobre qué responsabilidad tiene el Rayo ante todo esto, dijo que ninguna, ya que ellos no han contratado la obra ni los plazos. Es decir, no ha participado y por lo tanto, no puede ser responsable de una obra que no han consensuado.

Por lo tanto, le dijeron si la solución es comprar el estadio y no dudó en decir que es lo más idóneo, ya que analizando las obras que se han hecho en otros estadios como en el Benito Villamarín, como en el campo del Huesca, han sido obras eficientes y rápidas sin problemas.

Panorámica del Estadio de Vallecas | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Por lo tanto, como conclusión, Martín dijo que esto que ha pasado sirve para que se tome conciencia social, pero el Rayo está intentando tener un estadio más digno, más accesible, más cómodo y con más capacidad.

Cambiaron de tema, y le preguntaron qué se le pasa por la cabeza cuando la afición grita "Presa vete ya", a lo que dijo que él se queda con toda la gente que después de los partidos le dan un abrazo o una palmada y le transmiten fuerza. Pero dice que: "Es importante la libertad de expresión, entendiendo los límites. Cada uno puede expresarse libremente siempre educadamente y desde el respeto. Y sin pasar las líneas de lo permitido."

Siguieron diciéndole que si cree que se han pasado esas líneas, a lo que dijo que: "Hombre, pues sí. Quien la pase tiene que hacérselo mirar. No puede ser."

Pero volviendo a Vallecas, el mantenimiento y limpieza sí es competencia del Rayo, y también se han denunciado faltas en este aspecto. Dijo que por una parte hay que entender las quejas, pero es falso que Vallecas no tenga mantenimiento y que no se limpie, porque se limpia todas las semanas, antes de los partidos y después.

Le dijeron que diga algo a aquellos aficionados que tienen miedo de que el Rayo se marche de Vallecas, afirmando que: "No tengan ningún miedo, porque somos del Rayo y queremos estar aquí. La propuesta de comprar el Estadio es la apuesta más firme de que queremos estar en Vallecas, ahora y en los próximos 1000 años."

Al nombrar anteriormente a Tebas, le preguntaron si está a favor del partido en EEUU, y dijo que la directiva está a favor del partido y de cualquiera iniciativa de La Liga que consiga más ingresos y que les pueda permitir el estatus de mejor liga del mundo. Y a ellos no les han pedido de jugar ese partido ni a la vez no les han ofrecido.

Aficionados del Rayo Vallecano animando a su equipo | Fotografía: La Liga

Ya terminando, le hablaron más sobre lo personal. Primero diciéndole si siente con fuerzas de ser presidente. Dijo que: "En la vida no sabemos si vamos a estar mañana. La vida es muy variable, pero nuestra intención es continuar. Estamos muy orgullosos de todo lo que se ha hecho en el Rayo Vallecano, con algunos errores, desde luego. "

“De la situación que partíamos y en la que estamos es para estar orgullosos. El Rayo tiene la mano tendida a todos... a los más críticos a los menos críticos.”

Le preguntaron porque compró el club, dijo que, porque su familia y él aman el fútbol, y después era una situación compleja y difícil, y porque es del Rayo.

Para terminar, hablaron del presente, le dijeron si este es el mejor Rayo desde que llegó, y confirmó que es la mejor plantilla desde que esta como presidente.

Le dijeron que es una plantilla muy amplia, pero cuestionaron porqué Armenteros, que ya estaba fichado al final, no se incorporó al equipo. Dijo que, son jugadores que querían que se quedaran en el Rayo y a la vez, iban a aportar, pero querían unas salidas que no se produjeron.

A la vez, tenían que mantener unos huecos y el entrenador unos parámetros de entrenamiento. Terminó diciendo que: "Prueba de ello es que la gente quiere volver. No hacemos como hacen otros de forzar salidas o apartar jugadores."