Pablo Machín: " Parecía que el 3-0 estaba más cerca"

Al comenzar la rueda de prensa respondía a una pregunta sobre cómo se sentía al ver la clasificación tras ganar al Celta de Vigo y si le daba vértigo verse los primeros en la clasificación de LaLiga respondía que no mira la clasificación, solo piensa en ganar el partido inmediato, gestionar como puede las fuerzas de los futbolistas y que les está saliendo bastante bien en el mal momento en el que están, decía refiriéndose a las bajas.

Sobre el partido valoraba que deberían haber ganado el partido de una forma más tranquila: “Parecía que estaba más cerca el 3-0 en alguna contra, no hemos conseguido marcar ese tercer gol que parecía estar muy cerca, pero nos hemos partido, cuando dejamos que haya contras y transiciones rápidas puede pasar lo del 2-1. Cuando el equipo se ha partido es más difícil ser un equipo sólido. Con las victorias todo se hace más llevadero y se puede corregir mejor, ahora tenemos 15 días para disfrutarlo".

Acerca del VAR y tras el gol concedido por la asistencia de este, estuvo explicando que cuando era claro que el VAR les perjudicó se quejaron porque era evidente, pero cree que el VAR está para impartir justicia y si el gol lo ha dado es porque no estaba fuera de juego. La única pega que le pone es que si se tardase menos sería más ágil, pero es consciente de que es difícil tomar esas decisiones.

Sobre el equipo estuvo comentando que “Hay que valorar mucho que somos un equipo de marcar más de un gol en cada partido. Es cierto que me gustaría que fuera un equipo más equilibrado, también hay equipos que no reciben goles, pero son incapaces de hacerlo. Poniendo a una mayoría de jugadores ofensivos y esa idea que les he inculcado de ser valientes, a veces es difícil manejar es ambición. Estoy muy satisfecho por la victoria, que nos hace tener tranquilidad en el parón”.

Por último añadía: “Quiero que se acabe LaLiga ya, cuando estamos todavía empezando lo mejor que tenemos es que nos estamos posicionando en lo alto de la tabla, estamos cogiendo confianza, si continuamos así podremos optar a los puestos de Europa que es lo que todos queremos y yo voy a intentar continuar la dinámica”. Aunque aseguraba que es consciente de que vendrán épocas peores porque no es normal el ritmo que están llevando.