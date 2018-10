Pozo tumba la puerta de la titularidad

Alejandro Pozo está llamado a ser uno de los pilares del Granada a lo largo de la temporada. Diego Martínez le brindó el premio de la titularidad el pasado domingo en Reus, y el joven jugador cedido por el Sevilla rindió a un alto nivel en beneficio para su equipo. Se atrevió a encarar, disparó a puerta y fue clave en el gol de la victoria asistiendo a Puertas a falta de poco más de diez minutos para el final.

De revulsivo a ser titular

Desde que llegó a finales de agosto a la entidad rojiblanca, Alejandro Pozo ha sido uno de los jugadores que más ha utilizado Diego Martínez, pero siempre desde el banco. Hasta el pasado domingo, Pozo no había gozado de poco más de media hora en ningún encuentro. Martínez siempre lo había utilizado como revulsivo para agitar el choque en el tramo final con la chispa y el descaro característicos del de Huévar de Aljarafe.

El buen funcionamiento de la línea de tres cuartos de campo formada por Vadillo, Puertas y Fede Vico ha privado al canterano sevillista de gozar de más minutos. Saliendo desde la banca fue clave, sobre todo, en la victoria lograda por los nazaríes en el Francisco de la Hera. En tierras extremeñas, Pozo logró un auténtico golazo desde fuera del área tras driblar a varios rivales. A parte del tanto, el ‘9’ rojiblanco siguió demostrando calidad en los siguientes partidos hasta lograr la titularidad el pasado domingo.

Uno de los suplentes más utilizados

Pese a haber sido solo una vez titular en liga, Pozo es uno de los suplentes con más minutos de la plantilla. El sevillano es, junto a Rodri, uno de los cambios habituales que emplea Diego Martínez en los encuentros. La verticalidad que aporta Pozo en el tramo final de los encuentros con las defensas cansadas hace que el técnico apueste por él como uno de los primeros cambios en cada partido.

El hecho de haber sido de la partida solo en una ocasión en ocho jornadas no ha privado al joven futbolista de tener unos números notables para los minutos de juego que ha tenido. En 233 minutos que ha estado sobre el césped, Alejandro Pozo ha logrado anotar un gol, ante el Extremadura, y dar una asistencia, ante el Reus. Martínez apuesta por él, y el benjamín de la plantilla responde con descaro, verticalidad y eficacia. Pozo está llamado a coger un puesto en el once y no soltarlo en mucho tiempo.