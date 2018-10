Un Rayo que no vio portería en la primera parte

Tras la última derrota del primer equipo del club de Vallecas está siendo un punto de reflexión en lo que está sucediendo en la temporada tras lo que está ocurriendo en los distintos encuentros que han disputado.

En el último encuentro ante el Leganés en el Estadio de Butarque, en donde los locales consiguieron los tres puntos ante el conjunto franjirrojo en la octava jornada de la temporada en LaLiga Santander. Otro choque en el que el Rayo Vallecano se le escapa volver a sumar puntos a su casillero en la clasificación.

En dicho partido, los del primer equipo del club de Vallecas pudieron tener uno de los partidos en el que peor le pudieron salir las cosas. Los hombres de Michel no consiguieron tirar a puerta en el primer tiempo del choque madrileño.

Tras que intentaron acercarse al área del rival y hacer frente al encuentro de la mejor manera que pudieron, no lograron encajar ningún esférico entre los tres palos del Leganés en los 90 minutos. Con cambios en el once inicial y con la mentalidad de hacerse con el partido, no pudieron lograr ni sacar ni un punto.

Pero el dato citado anteriormente fue un aspecto destacado. En los primeros 45 minutos, el no ver portería podría ser un problema importante para el conjunto franjirrojo en la octava jornada de la campaña de la máxima competición del fútbol de nuestro país.

Por lo que se está viendo del primer equipo del club de Vallecas tras el séptimo ascenso del Rayo Vallecano, siendo la primera vez siendo líderes de la categoría de plata, podría ser un problema para permanecer en Primera División, tras tanto trabajar y luchar para lograr encontrarse de nuevo entre los equipos en la competición de élite de nuestro país.

De esta manera, tendrán que saber hacer frente a todos los encuentros que les queda por delante para salir de la situación de la que se está encontrando en este comienzo de campaña.