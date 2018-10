Diegui Johannesson: "Estamos  muy contentos por la victoria"

El Real Oviedo encara de nuevo una semana de manera positiva al haberse impuesto al Albacete, único equipo invicto hasta la pasada jornada, en el Carlos Tartiere, sumando así su primera victoria en casa tras cuatro encuentros.

En el último encuentro, Diegui Johannesson volvió a tener el peso y la importancia de los que disfrutaba el año pasado, al volver Anquela al sistema de cinco defensas, dejando al de Villaviciosa de carrilero, lo que le daba una mayor presencia en ataque. Después de realizar un partido bastante positivo, recibió a los medios de comunicación para comentar detalles sobre la reciente victoria y la vuelta al sistema de tres centrales y dos carrileros.

Inicialmente, sobre cómo cambia la semana al haber ganado, Diegui declaró: "La verdad que no es lo mismo afrontar la semana con una derrota que con una victoria. El Albacete era un gran equipo pero nosotros no concedimos apenas y fue lo que trabajamos durante la semana. Anquela se mostró muy satisfecho por el partido, dijo que habíamos hecho un buen trabajo. Estamos todos muy contentos y me imagino que él también".

Uno de los temas más recurrentes en redes sociales fue el cambio de sistema, con la vuelta al estilo defensivo que reinó la pasada temporada, con tan solo dos jugadores en la medular y cinco zagueros (tres centrales y dos carrileros). Sobre este planteamiento y las consecuencias que tiene tanto para él como para Mossa, Johannesson comentó: "Mossa y yo somos laterales o carrileros que destacamos por ser ofensivos y este sistema nos da mucha más libertad para atacar. La llegada por la otra banda se vuelve importante, ya que jugando de lateral es algo que no te puedes permitir, y cuando Mossa tiene el balón, el míster me pide que llegue al segundo palo". Además, Diegui añadió que "en ese sistema, los carrileros tenemos que correr mucho, tanto para arriba como para abajo. En ataque somos extremos y en defensa laterales, eso es lo que nos pide el entrenador".

Algo sobre lo que Juan Antonio Anquela insistió mucho en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Albacete fue la intensidad que el Real Oviedo demostró sobre el terreno de juego, algo que según él, ayudó mucho a los azules a hacerse con la victoria. Sobre esta intensidad, Diegui declaró: "Saliendo con la intensidad con la que salimos el domingo, dan igual los sistemas, eso es algo que nos recalcó mucho el míster en la charla. Si competimos como contra el Albacete, como dijo él, de diez partidos ganaremos siete, las cosas son así. No tiene nada que ver la salida que hicimos al campo el domingo con la que hicimos contra el Elche, y eso se reflejó en las sensaciones y el resultado", sentenció el hispano-islandés.