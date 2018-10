¿Qué le pasa al Real Zaragoza?

El Real Zaragoza no ha comenzado demasiado bien la temporada. El sexto intento de conseguir el ansiado ascenso parece que poco a poco se va alejando cuando sólo se han disputado ocho jornadas. Con diez puntos en ocho partidos, el conjunto blanquillo es décimo y está viendo como sus rivales directos se escapan en la lucha por el ascenso. Con dos insuficientes victorias en ocho partidos, las alarmas se han comenzado a encender en las gradas de La Romareda. El empate ante Osasuna y el mal juego sobre el verde durante las últimas jornadas, han instaurado un clima de nerviosismo y preocupación entre la hinchada del conjunto aragonés.

Diez escasos puntos de 24 posibles

Los números hablan por sí solos. La puntuación que acumula el Real Zaragoza no es ni mucho menos el esperado por todos. Es más, de seguir así, el equipo de Imanol Idiakez se verá obligado a rebajar sus objetivos y centrarse en conseguir la salvación. Parece imposible que un Real Zaragoza que estuvo a punto de conseguir la mejor vuelta de la historia de Segunda División, pueda pasar a pelear por objetivos tan bajos. Lo cierto es que en estos ocho partidos, la media de puntos es de 1.25 por partido. Es decir, en una competición de 42 jornadas y con esta media, la puntuación final sería de 52 puntos, muy lejos de los puestos de playoff de ascenso y rozando las cuatro últimas posiciones.

Tras dos meses de competición, el Real Zaragoza ya ha visto como se abría una brecha importante con los de arriba. El primer clasificado es el Málaga (19). Los puestos de ascenso directo los marca el Granada (17) y los de playoff, el Mallorca (14).

Posesión, posesión y más posesión

El Real Zaragoza se ha convertido en un equipo plano, sin ideas y que acumula más porcentaje de posesión que sus rivales en todos los partidos. La posesión puede ser una herramienta para conseguir la victoria, pero en ningún caso te la puede asegurar, y eso mismo lo está comprobando el conjunto blanquillo en estas primeras jornadas. Sólo hace falta mirar a uno de los rivales del Zaragoza por el ascenso, el Málaga. El equipo andaluz se caracteriza por ceder el balón al rival y ganar los partidos a través de transiciones rápidas entre la defensa y el ataque.

En el último partido ante Osasuna, el público del municipal se hizo notar y mostró su descontento ante la gran cantidad de pases que acumularon Verdasca y Perone entre sí. Una posesión intrascendente y que no crea peligro alguno en área rival y que además, el resto de equipos han observado y se preparan para ello. El ejemplo más cercano fue el de Osasuna, que en el primer segundo de juego envió el balón a Cristian para ceder la posesión al conjunto maño y esperar algún error, que como es habitual, sucedió en el gol del equipo navarro.

Álex Muñoz, Aguirre, Buff…

Son varios los jugadores que no han acabado de adaptarse a la dinámica. El caso más llamativo es el de Álex Muñoz, que desde pretemporada estaba mostrando un nivel sobresaliente y estaba firmando actuaciones a la altura de muy pocos centrales en la competición. Sin embargo, se cayó de los esquemas de Imanol y no ha vuelto a aparecer. ¿Decisión técnica? ¿Problemas entre ambos? El único que puede contestar a esto es Imanol. Sin embargo, no es la única ausencia llamativa. Aguirre apenas ha participado, y cuando lo ha hecho, ha sido para disputar los últimos minutos de los partidos. Por su parte, Oliver Buff también ha ido perdiendo protagonismo hasta el punto de ni siquiera estar convocado ante Osasuna. Aún es peor la situación de jugadores como Jeison Medina o Pep Biel, que todavía no han disputado ningún minuto y siguen esperando una oportunidad para ganarse la confianza del míster.

Cerrar la sangría de goles encajados

El Real Zaragoza ha demostrado que no consigue cerrar la portería en prácticamente ninguno de sus partidos. Tan sólo lo ha hecho en dos ocasiones y con algo de fortuna. Ante el Oviedo, donde Cristian y los palos fueron determinantes para conseguir una portería a cero y frente al Reus, donde se mascó la tragedia con algún remate peligroso de Fran Carbiá.

Nueve goles en ocho partidos evidencian las carencias de los blanquillos en una zona donde los focos vuelven a mirar a la grada en busca de un desaparecido Álex Muñoz. El central procedente del Sevilla Atlético es, sin lugar a dudas la mejor opción para evitar esta negativa racha.

A pesar de la gran cantidad de goles que encaja el cuadro maño, Cristian Álvarez sigue siendo uno de los jugadores más destacados. Sus paradas de mérito han permitido al Real Zaragoza sumar puntos importantes. Su intervención más reciente, el penalti parado a Carlos Clerc ante Osasuna y que permitió conservar el empate.

Idiakez y su pie y medio fuera del Real Zaragoza

Fue una de las apuestas de Lalo Arantegui. Sin experiencia en la categoría pero con una apuesta de juego atractiva, Idiakez llegaba para dirigir un proyecto forjado a fuego lento durante la campaña anterior y que sólo necesitaba de un remate final para hacer de este una obra maestra. Sin embargo, el técnico vasco está haciendo todo lo contrario, empeorar una situación que incitaba al optimismo desde el inicio.

La afición ha puesto todas sus miradas sobre él y son varios los motivos. La poca actividad de jugadores capitales como Álex Muñoz, Buff o Aguirre son la principal queja de los aficionados. Los malos planteamientos y la incapacidad de reaccionar ante resultados adversos durante los partidos también han sido motivo de enfado. Un claro ejemplo fue el del último partido ante Osasuna, donde no se realizaron los tres cambios cuando el equipo estaba empatando en la Romareda ante un rival directo. Imanol Idiakez tendrá que trabajar duro para conseguir los tres puntos y una buena imagen en Soria si no quiere que el pie y medio se convierta en un ‘adiós’ definitivo.

La solución pasa por todos

La persona encargada de remontar la situación no puede ser otra que el entrenador. Sin embargo, no puede hacerlo todo y necesita el apoyo de todos. Desde jugadores, directiva hasta el jugador número 12, la afición. La afición zaragocista ha demostrado una vez más que está a la altura de la entidad del club y que lo seguirá estando a lo largo de la temporada. Ante Osasuna, la Romareda se volvió a vestir de gala y ante un horario pésimo, demostró una vez más, cual es la mejor afición de LaLiga 123.