David Navarro: "Desde el césped puedes solucionar algo, desde la grada es imposible"

Tras su llegada al Alcorcón hace un par de años, David Navarro se ganó enseguida la confianza del vestuario y del club alfarero. Tras convertirse en uno de los capitanes del equipo, el central de Sagunto vio como una lesión de espalda le obligaba a anunciar su retirada del fútbol profesional el pasado mes de febrero.

Pero tan solo cuatro meses después, el club anunciaba que David Navarro pasaba a ocupar la secretaría técnica del club de cara a la temporada 2018-2019. "Con la salida de Miguel Ángel Baltanás, Enrique Pérez me ofreció dar un paso más en mi nuevo papel dentro del mundo del fútbol", comenta Navarro.

El antiguo central alfarero sigue aclimatándose a su nuevo rol dentro del club, afirmando sufrir más ahora que cuando era jugador: "Estando en el césped, puedes intentar solucionar algo tú mismo, en la grada es imposible".

El pasado verano no fue tan movido como los anteriores en el capítulo de fichajes para el Alcorcón. "Son tres meses en los que se sufre mucho para cerrar las mejores opciones para tu equipo", explica Navarro, que observa con satisfacción como la gran mayoría de incorporaciones están encajando dentro del equipo. "Lo peor es que no puedo estar en el césped y los horarios, en mercado de fichajes no existen hora de inicio y de final aunque no importa cuando estás haciendo lo que te gusta", añade.

El ex-jugador de Valencia o Levante entre otros tiene clara cuál es la fórmula en una categoría tan igualada como la Segunda División: "Si tú consigues competir en todos los campos y hacerte fuerte en casa, es más fácil que las victorias lleguen", refiriéndose al buen inicio de temporada del equipo.

Pese al gran momento de forma y juego del Alcorcón, Navarro prefiere ser prudente al hablar de nuevas aspiraciones: "Hay que ir partido a partido, semana a semana. El objetivo no puede ser otro que sumar 50 puntos, conseguir la permanencia y, a partir de ahí, soñar si es posible".