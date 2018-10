Saúl: "Mi intención es estar en el Atlético toda la vida"

Saúl Ñíguez, el nuevo 6 de España, habló en los micrófonos de Radiogaceta de los deportes, de Radio Nacional España para repasar la actualidad de La Roja y, también, del Atlético de Madrid. El de Elche no se cortó y dijo las cosas tal y como las piensa. Un hecho que como él mismo afirma, “por decir siempre lo que pienso me pegan unos palos...pero no me importa".

Aunque quedan muchos años para verle pisando un césped por última vez, el centrocampista tiene claro donde lo va a hacer: "Por eso firmé un contrato de larga duración. Esa es mi intención, estar toda la vida en el Atlético de Madrid pero en el mundo del fútbol nunca se sabe... por mí sí, pero a lo mejor tengo un par de años malo y ya no me quieren".

Sobre Simeone dijo: "Con todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo...que se dude de él es impensable. A la gente a veces se le va la cabeza".

Griezmann ha sido uno de los 30 nominados para el Balón de Oro. Sobre ello aclaró: "Ojalá. Para mí sería justo ganador . Si el Atlético de Madrid está creciendo en parte es gracias a Griezmann. No tiene los números de Cristiano y Messi pero nos hace jugar y meter goles. Tiene un peso especial en el club y en su selección".

Y ya sobre el presente, la Selección, el ilicitano comentó: "Ahora hay que mandar un mensaje de calma a la gente porque venimos de hacer dos partidos muy buenos y está todo por las nubes. Pero si tenemos los pies en el suelo y seguimos trabajando estamos en un momento dulce. Yo llevo cuatro años trabajando mucho para poder tener las oportunidades que estoy teniendo en la Selección. Llevo cuatro años jugando en mi club, teniendo continuidad y haciendo buenas temporadas".

La mala relación entre Luis Enrique y la prensa es un hecho pero Saúl cree que en este momento no parece ser así: "Si en Barcelona tuvo problemas con la prensa sería por algo... Aquí ha entrado bastante bien. Estamos contentos con él. Al final la prensa casi siempre es la mala".

También se le preguntó por las diferencias entre el Atlético y la selección, lo que para él son diferencias en el estilo: "Son estilos totalmente diferentes y no se me puede pedir lo mismo. Yo soy un jugador de equipo, de aportar y ayudar y eso es lo que hay que valorar. En la selección la idea es la de descansar con la pelota y buscar los espacios. Lo de marear la pelota que decís vosotros tiene el objetivo de encontrar esos espacios".

El derbi todavía resuena gracias a la polémica por el no uso del VAR. Respecto al nuevo sistema arbitral afirmó: "Me gusta el videoarbitraje porque hace el fútbol más justo, aunque hay que perfeccionarlo. Cuanto menos tiempo perdamos será mejor, pero creo que va a ser bueno".

Por último sobre la fatídica salida de Lopetegui y la llegada de Hierro: "Para todos los españoles fueron días duros, para los que estuvimos en Rusia, para los periodistas, para los jugadores... Ya no va a cambiar nada. Pasó y ya está. Fernando Hierro intentó hacer lo mejor posible para el equipo. Si no tuve la oportunidad de jugar fue porque Fernando creyó que había otras opciones".