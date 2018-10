Gerard Piqué: "Hay mucha gente que me la tiene jugada"

Gerard Piqué acostumbra a ser motivo de polémica y esta vez no ha sido una excepción. Últimamente se le acusa de no estar en su mejor nivel y perjudicar al equipo no apareciendo del todo bien en las jugadas que han terminado en gol para el rival, cosa a la que el central ha querido reivindicarse delante de la prensa: "Hay mucha gente que me está esperando, no solo en Madrid, también aquí porque he sido muy crítico con la prensa. Los que me la tienen guardada, que aprovechen y salgan de la cueva y tomen un poco el sol porque pronto cambiará todo".

El tercer capitán azulgrana es el único futbolista que ha disputado todos los minutos que el equipo ha jugado, 990. Con respecto a este dato, Piqué afirmó no tener problemas en terminar todos los encuentros: "Aunque no esté en mi mejor momento, tengo que jugar. Es como está hecha la plantilla y es lo que hay al no tener recambio, al final soy un jugador que he demostrado que puedo jugar muchos partidos, he tenido suerte con las lesiones, pero si el entrenador entiende que tengo que jugar todos los partidos porque no hay recambios, pues lo haré".

El dorsal 3 del Barça asegura que no encajar goles es la clave para volver a estar al 100% y dar esa imagen delante de los espectadores: "Nos encontramos con un gol en contra y luego hemos ido a remolque todo el partido. Hicimos méritos para ganar pero no pudimos pasar del empate. Tenemos que ser más sólidos atrás para ganar partidos y títulos. Estamos trabajando para ello”, justificó de esta manera Gerard Piqué a su equipo.