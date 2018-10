Verdés y Varela, dos ex-azules en el camino 

Héctor Verdés y Fran Varela se verán las caras ante su ex-equipo en el imponente estadio madrileño del Wanda Metropolitano. Los dos defensas tienen grandes amigos en la plantilla carbayona y guardan muy buenos recuerdos de la ciudad asturiana y su afición.

Esta semana Verdés habló para los compañeros radiofónicos sobre diferentes temas. Su salida en el mercado veraniego, su situación en Madrid, la importancia del partido para él...

"Es un día especial para mí, tengo muchas ganas, pero a día de hoy no sé si llegaré. Intentaré entrenar el jueves a ver si estoy en condiciones", respondía ante los problemas físicos que viene arrastrando. "Empecé bien y ahora arrastro un dolor en el pie derecho que me impide competir. Espero que sea un período corto y que pueda volver pronto". El defensa valenciano explicaba además que tiene dudas de llegar al encuentro: "Llevo tres semanas sin entrenar nada. Hoy lo he intentado y tengo algún dolor. Tendré que llevarlo como pueda".

Sobre su salida del equipo azul expresaba que: "Tenía contrato y Anquela no contaba con mis servicios. Llegué a un acuerdo con el club para salir de la mejor manera posible".

El valenciano no esconde su aprecio por el club que le dio un ascenso muy especial: "Lo estoy siguiendo porque he estado ahí tres años y tengo aprecio a mucha gente", grandes amistades forjadas sobre el césped como las de Berjón, Diegui o Toché.

Sobre la actual plantilla del conjunto de Anquela, el defensa explicaba que: "Los fichajes han sido gente que conoce la categoría y ese período de adaptación entonces no es tan necesario como el último año, con gente que venía de fuera y no conocía la categoría. Todo irá más rodado". El Tartiere es el Tartiere y seguramente los puntos acaben llegando".

El otro ex-azul es Fran Varela, el defensa no tuvo gran protagonismo en los onces de Hierro ni de Anquela. Pese a que comenzó muy bien las dos temporadas que jugó en Oviedo, su presencia fue poco a poco disminuyendo gracias al trabajo de Mossa y Diegui, y de una lesión importante de rodilla que le dejó en el dique seco muchas jornadas, después de esta, nada fue lo mismo para Varela que salió este verano con destino Majadahonda.

Sin duda dos ex-carbayones que guardan en su interior una parte del color azul que les llevó a vivir grandes momentos con el conjunto ovetense. Ojalá que ambos tenga un buen año de éxitos en su nuevo equipo, pero eso sí, a partir del domingo.