Los 155 de Cádiz reciben 25.000 € de justicia

El 31 de mayo de 2015 será un día recordado con mucha felicidad por la afición del Real Oviedo, ya que fue el día que el conjunto de la capital asturiana logró el ascenso a la Segunda División del fútbol español y puso fin al capítulo más negro en la historia de la entidad azul. Sin embargo, para un grupo de 155 aficionados, ese día guarda un oscuro recuerdo.

El primer encuentro de aquel mágico playoff se disputó en un Carlos Tartiere lleno hasta la bandera, con aproximadamente 1.500 aficionados gaditanos más los otros 29.000 del Real Oviedo, que vieron como ambos conjuntos empataron en aquel partido gracias a los goles de Mejía en el 44 y de Diego Cervero en el 81.

La velada, salvo unos pequeños incidentes frente a las puertas del estadio unas dos horas antes del inicio del partido, se saldó con bastante normalidad para lo que significa una fase de ascenso a La Liga 1|2|3. Sin embargo, el ambiente en Cádiz no fue como los aficionados carbayones se imaginaban.

155 oviedistas, que viajaron a Cádiz con su entrada comprada en las oficinas del Real Oviedo, no pudieron acceder al estadio con la excusa de que su zona ya estaba totalmente llena, impidiendo a esos aficionados vivir el que iba a ser el partido más feliz de los últimos años.

Sin poder hacer nada, la Policía reubicó a esa gente en un descampado, desde donde siguieron el encuentro por radio y saltaron con el gol de David Fernández en el minuto 51, que daba al Real Oviedo el ascenso a la categoría de plata 12 años después de su última participación en el fútbol profesional.

Hoy, miércoles 10 de octubre de 2018, más de tres años después de aquel playoff, la directiva del Cádiz ha compensado económicamente a aquellas personas que no pudieron ver a su equipo celebrar un ascenso en el Ramón de Carranza con 25.000 €, una cantidad minúscula teniendo en cuenta lo que perdieron, pero que sirve como reconocimiento de culpa de que las cosas no se hicieron bien en su momento y de que no había razón alguna para impedir el acceso al estadio a aficionados con entradas compradas mediante los canales oficiales.