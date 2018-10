Declaraciones de Iza, Aitor García, Fede e Iriondo tras el partido contra el Sporting de Gijón

Aitor García comentó que tras tres partidos seguidos perdidos, conseguir la victoria les ha venido muy bien para el vestuario y para ellos mismos individualmente y para venirse arriba. Son tres puntos que les hacen salir de la zona de abajo y estar en el puesto 14. Es una alegría para el equipo y están muy contentos y van a disfrutar de esa semana de la victoria, pero sin venirse demasiado arriba, porque el Domingo tienen un partido muy complicado contra el Oviedo.

Habló de que la Segunda División es muy competitiva, y hay muchos equipos como el Málaga al que en la segunda parte se lo pusieron muy complicado. Les ha tocado el Sporting y les han ganado por dos a uno, y al Lugo les ganaron. Es muy competitiva la Liga y muy larga. Al final, el nombre los jugadores, el presupuesto, todo, pero al final hay que demostrarlo en el campo y han demostrado ser un equipo muy unido y se llevaron los tres puntos.

Aitor García comentó que a pesar del sistema y el juego que tienen, el Sporting les ha tapado muy bien y han tenido que intentar hacerlo de otra manera, pero al final les ha salido bien con dos goles que han hecho, tres puntos y contentos.

Aitor García afirmó que van muy contentos, sobre todo colectivamente por los 3 puntos, que es lo importante. Ir subbiendo de posición y no verse abajo.

Iza está feliz porque venían de tres derrotas seguidas y en casa tienen que hacerse fuertes y así ha sido. Al final han sufrido un poco con ellos, pero lo importante es que han conseguido los tres puntos y ahora pensar en el Oviedo, que también juegan en casa para conseguir los tres puntos en el partido.

Iza cree que el equipo ha sabido jugar en espacio, que también lo ha estado diciendo el míster esta semana, porque anteriormente no tenían esa profundidad y cree que jugando así a los equipos les pueden hacer mucho daño a esos contrincantes.

Iza comentó que lo importante es la victoria, aunque sea otra más, y ha visto al equipo muy bien ese lunes, compacto, luchando todas ante un Sporting que, a priori, es un equipo que tiene que estar arriba y cree que el Rayo ha sido superior quitando los últimos cinco minutos del final.

Iza cree que contra el Málaga en la segunda parte el equipo mejoró mucho y piensa que, en La Rosaleda merecieron el empate, pero no se dio porque el Málaga ahí está por méritos propios y el Rayo venía haciendo ese juego. El lunes lo han hecho igual y así han conseguido los tres puntos.

Fede comentó que la victoria es muy importante y merecían un partido así. Son tres puntos en casa. Vienen dos partidos en casa y tienen que hacerse fuertes y, el equipo está muy contento y eso les dio más moral.

Comenta Fede que tenían que utilizar las acciones para llegar a la portería porque el equipo estaba muy bien y estaban todos metidos como equipo para sacar siempre los tres puntos. Siempre quieren ganar, y se dio contra el Sporting, que es un equipo histórico de Primera, y están muy contentos.

Fede cree que lleva una serie de muy buenos partidos, donde el míster le da confianza, pero sobre todo para ayudar y está muy contento y le gusta mucho estar.

El míster comenta que dos hombres no son la clave de una victoria cuando juegan once y cree que la clave ha sido que han salido muy enchufados, desde el principio, y han leído el partido, cosa que en otros partidos simplemente trataron de dominarlos y cuando no se produce eso se sufre. El lunes sufrieron, pero todo el bloque. Cree que el partido ha sido muy serio, a lo mejor no han podido tener el dominio que habitualmente tienen, pero es que el rival que tuvieron enfrente, también hace cosas, y las hace muy bien.

Cree Iriondo que contra el Extremadura sufrieron tras el partido. En el partido lo pasaron mal, pero el sufrimiento vino después porque, cuando uno hace análisis, se equivocaron todos y el resultado fue justo, porque en el fútbol todo es justo siempre. Afirmó que en el Metropolitano se sienten muy bien, porque es el estadio donde les toca estar y es un gran campo y hay que tener en cuenta que ellos vienen de ahí abajo y han jugado en campos bastante peores y están muy bien ahí. Lo cual no significa que el día que estén en su campo, posiblemente tengan a su afición más cerca y estarán muy contentos también ellos.

Iriondo cree que el fútbol es fútbol, y que no todo lo que uno es capaz de generar sale luego como le gustaría que fuese. Prácticamente han podido cerrar el partido antes del dos a uno, que han podido hacer el tercero y subir, pero es fútbol y todo lo que llega no siempre entra. Los jugadores han hecho un grandísimo esfuerzo y, los defensas contra ellos también juegan.

El entrenador está satisfecho porque el resultado es buenísimo para ellos, les hacía falta un resultado así, y es una lectura de un partido donde se han dado tantísimas situaciones en las cuales se tiene que jugar de una manera o de otra. Les gusta llevar el control del juego durante todo el partido y tener la pelota, pero si no son capaces de tenerla, pues entonces hay que hacer otras cosas, que son las que han hecho el lunes y cree que al Sporting, a lo mejor, le ha faltado un poco de profundidad. Pero también el rival cuenta, el Rayo estaba atrás, cosa que habitualmente no hacen, pero como no han podido llevar el control del juego, ha llevado el Rayo el control del partido defendiendo todo el equipo.

Iriondo cree que en la primera parte el equipo, no es defensivo, pero ha tenido que defender atrás, pero porque no ha sido capaz, en muchas fases del partido, de tener la pelota. Prueba de que no es un equipo defensivo es que la línea de tres primera, dentro de un 3-5-2, Luso es un centrocampista, Morillas es un lateral ofensivo y Galán es otro lateral ofensivo y esa era la defensa. Por lo cual cualquiera que vea una alineación así, teniendo en consideración que en el centro del campo está Verza, Óscar y Enzo, no es un equipo defensivo en ningún momento. Simplemente ese equipo por fases del encuentro no ha sido capaz de tener la pelota, ha tenido que defender y jugadores que están acostumbrados a tenerla, han sabido defender y eso para él es muy importante.

Iriondo comentó que, como han tenido que defender atrás, el Sporting ha tenido que ir a por las contras en el partido. Les estaba acosando, les ha metido en su campo y en las contras está servido toda la espalda de ellos y lo han podido aprovechar y matar el partido para no sufrir tanto al final.

Cree Iriondo, primero, que escuece mucho perder, enfrentarse a la derrota y después de otra derrota, es todo un revulsivo para tratar de mejorar las cosas. La principal cualidad que tuvo el equipo el lunes fue la intensidad, quizá esa fue la lección. Una cuestión que tenían que corregir, porque la intensidad no era buena y se habían equivocado; la idea era mover la pelota, incluso para hacerlo hace falta intensidad. Cree que la lectura ha sido esa, y en Málaga la tuvieron y el lunes también, Han conseguido la victoria y en Málaga n,o pero estuvieron a punto y está satisfecho del trabajo del equipo.