Vinicius podría estar fuera más de un mes 

Vinícius Júnior no está disputando muchos minutos, por no decir casi ninguno, en la primera plantilla del Real Madrid. Julen Lopetegui, por el momento, no cuenta con el extremo, aunque lo afición lo pide en cada encuentro. El Castilla se le queda corto, pero parece que todavía no está preparado para subir al primer equipo. La afición considera que el equipo necesita cambios, que se necesitan fichajes y más actitud en el campo, pero, sin embargo, Vinícius, al que ficharon hace ya unas tres temporadas, no está disputando todos los minutos que le gustarían a él, pero sobre todo a la afición que pide que juegue más.

A todo esto, le sumamos que el Real Madrid podría perder a Vinícius durante un mes. Si es convocado para el Sudamericano sub-20, que se juega en enero en Chile, estaría 40 días fuera. Rodrygo tampoco podría adelantar su llegada. Este hecho preocupa a la afición blanca, que ve cómo el único fichaje que podría desequilibrar la balanza y ayudar al equipo a salir de esta mala racha de partidos sin ganar, podría estar fuera más de un mes.

El conjunto de Julen Lopetegui no está siendo ese equipo que nos tiene acostumbrados, son cuatro los partidos en los que el Real Madrid no consigue ganar, algo que sin duda sorprende, lo único que hace que esta mala racha pase un poco desapercibida es porque su rival en LaLiga Santander, el FC Barcelona, también se encuentra en un momento muy similar al del conjunto blanco. Esta mala racha de ambos conjuntos la están aprovechando muy bien tanto Atlético de Madrid como Sevilla FC, que se han metido entre los dos, quedando el equipo hispalense como líder de la categoría.

Desde el conjunto blanco se espera que tras el parón de selecciones esto cambie y puedan empezar a ganar partidos y adelantar puestos en la clasificación liguera.