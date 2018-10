Roberto Canella: "No me imagino un día a día sin venir a Mareo"

A escasos dos días del un nuevo partido a orillas del Río Piles, el Sporting sigue con el mono de trabajo puesto para revertir una situación cuyo último acto fue el lunes ante el Rayo Majadahonda. Esta vez ha sido Roberto Canella el que ha salido a sala de prensa a responder a los medios de comunicación sobre el estado del equipo.

El capitán ve al equipo centrado, con buenas sensaciones en los entrenamientos, corrigiendo errores para sacar su mejor cara ante el Reus. "Veo al equipo con muchas ganas de que llegue el sábado. Seguimos corrigiendo errores".

El rendimiento del Sporting fuera de casa sigue en duda, siempre con más dificultades y debilidades que las que se encuentran en Gijón. "Nosotros intentamos preparar los partidos igual en casa que fuera, entrenamos bien e intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero no estamos dando con la tecla para ganar y jugar bien". También cree que el equipo siempre se entrega al 100% e intenta hacer las cosas bien. "El equipo lo deja todo en el campo y aún así no es suficiente"

En la faceta individual, si Canella disputa en el encuentro del sábado en El Molinón – Enrique Castro, Quini supondrá el partido número 300 con la camiseta rojiblanca, una cifra digna de grandes figuras sportinguistas. "Es un orgullo para mí llegar al partido 300 con el Sporting, es un sueño. Cada partido lo disfruto como el primero. Jugar aquí es una pasada, para mí no hay más que el Sporting".

Roberto Canella ha confesado también que tras rechazar muchas ofertas a lo largo de su carrera y un sueño para él sería acabar su carrera en el Real Sporting. "Sería un sueño, soy un jugador de club, pero eso depende de muchas partes, todo se verá". E insiste en el privilegio que supone jugar en este equipo. "No imagino un día a día sin venir a Mareo".

La marcha de jugadores emblema del club rojiblanco en los últimos veranos ha ido dejando al Sporting cada vez con caras menos conocidas, pero con algunas, entre las que se encuentra Canella, y que son ya un estandarte de la entidad asturiana. "Yo creo que lo que me caracteriza es la humildad, no quiero ningún reconocimiento. Mi deseo es seguir aquí todo lo que pueda, no me siento más que nadie. Y pese a todo mi intención siempre fue quedarme aquí".