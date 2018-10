Desastre en Riazor

No se planteaba sencilla la noche del viernes en Coruña para el Elche a pesar de haberse quitado el peso de la primera victoria. A falta de los delanteros titulares en ambos equipos, fue el Deportivo el que demostró que tiene muchos más recursos efectivos en ataque.

Salió Pacheta con un planteamiento más defensivo de lo habitual, con dos "5" puros como Manuel Sánchez y Xavi Torres. Como otras novedades, partió Benja como delantero titular ante la ausencia de Sory Kaba. El artillero catalán no estuvo acertado, muy solo arriba en un encuentro en el que nunca llegó a encontrarse cómodo en su zona habitual de ataque. Por banda derecha, sustituyendo al lesionado Iván, salió Chuca, que tampoco encontró su sitio en el campo. Ambos realizaron el año pasado muy buenas campañas en 2aB, y el Elche ahora los necesita más que nunca.

Por su parte, Natxo González también introdujo novedades en el once, aunque en su caso eran obligadas. Entró el ex jugador del Alavés Christian Santos en la parte de arriba en lugar del sancionado Quique, acompañando al gran protagonista del partido, Carlos Fernández. En el centro del campo, Edu Expósito sustituía a Didier Moreno, reciente convocado y debutante con la selección de Colombia.

Desde el primer momento hubo un claro dominador del partido. Con un casi 80% de posesión, eran los locales los que cogieron la manija. Especialmente de mano de jugadores cuya calidad sobrepasa de sobra el nivel de segunda división. Un internacional danés (mundalista) como Michael Krohn-Dehli, un ex franjiverde como Carles Gil... un equipo que no puede tener otro objetivo que el de ascender de categoría de manera directa.

Eso sí, en la primera parte las ocasiones se repartieron en ambos bandos. Por los locales, un gran disparo de Pablo Marí desde fuera del área fue desviado por Jose Juan después de una gran estirada. Por los ilicitanos, se tuvo la más clara del partido. Tras una serie de rebotes y un embarullo de jugada, la bola le llegó a Xavi Torres delante de la portería, pero después de escorarse en exceso no pudo conectar bien el remate y se marchó por encima del larguero.

A partir de ahí, dominio absoluto deportivista. Y fue antes de finalizar la primera parte cuando, tras un saque de esquina de Krohn-Dehli, Carlos Fernández se adelantaba a toda la defensa ilicitana en el primer palo para batir a Jose Juan de cabeza. Jugada ensayada perfecta para un Deportivo que se iría por delante al descanso.

La segunda mitad solo tuvo un color, blanquiazul. Aunque era el Elche el que iba por detrás en el marcador, los de Natxo González empezaron muy agresivos en ataque, buscando con ansias el segundo gol. Y tras diversas ocasiones, llegó la genialidad del partido. Carlos Fernández recibe en banda derecha, deja sentados con dos recortes sensacionales a Neyder y Juan Cruz, se planta delante de Jose Juan y lo engaña en el remate. Golazo del delantero andaluz que está de dulce, pero no se quedaría ahí la cosa.

Unos minutos después, tras un pase atrás de Xavi Torres a Jose Juan, el guardameta resbala con tan mala suerte que el balón llega al mismo Carlos, que logra su hat-trick. Cuatro goles en dos jornadas para el delantero del Deportivo cedido por el Sevilla, que tiene a un diamante en bruto por pulir.

Para terminar, el ex franjiverde Borja Valle aprovechó un centro con el exterior de su compañero para batir a Jose Juan en el área pequeña y poner el cuarto. No fue la última, ya que el propio Borja tuvo un larguero en el tiempo de descuento para poner el quinto.

Partido para sacar pocas conclusiones positivas en los franjiverdes. Cabe destacar que los tres últimos goles llegaron tras la sustitución de Manuel Sánchez, que destaca cada vez más su importancia en el campo. Hora de centrarse en la Copa del Rey, que tendrá lugar el próximo martes 16 frente al Córdoba en el Martínez Valero (20:00 horas).