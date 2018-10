Jagoba Arrasate: "Necesitamos los tres puntos como el comer"

Osasuna ha entrenado en la mañana del viernes antes del partido del sábado frente al Córdoba. Tras el entrenamiento, Jagoba Arrasate ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar sobre la convocatoria y opciones para el partido frente al Zaragoza y hacer una valoración sobre el encuentro.

Convocatoria y opciones

Jagoba Arrasate ha hablado sobre los 20 convocados, los que ha confirmado esa misma mañana. Los jugadores son todos disponibles, el técnico ha afirmado que al jugar en casa y no haber viaje estarán todos. El entrenador rojillo ha confirmado que Juan está disponible, que aunque lleve un mes inactivo con todo lo que eso supone, está bien. Jagoba Arrasate ha seguido: "Son soluciones que tenemos. Estaba tranquilo con el tema de Lillo, porque es un jugador que entrena bien y siempre está preparado. Me alegro por él, porque hizo un buen partido. Al igual que Fran cuando entró, que Rober cuando entró… Perea también estuvo bien. Yo creo que tenemos ahí soluciones, lo que tenemos que hacer es tomar las mejores decisiones para cada partido".

Brandon fue uno de los protagonistas en Zaragoza. El delantero fue el encargado de anotar el gol del empate y el de lanzar el penalti. "Brandon igual no es un '9' de referencia, pero el otro día viendo que había mucha espalda era una opción buena. Hizo un gran partido, mañana puede ser que que sea así o que juguemos con otra referencia".

Con partido el lunes ha sido una semana diferente, ya que el esfuerzo que hizo Osasuna en Zaragoza pasa factura. Por eso, los entrenamientos no han sido los mismos: "Es una semana difícil para entrenar por semejante esfuerzo el lunes. Ha sido más recuperar, hacer sesiones más cortas. Y en ese sentido no hemos podido trabajar como la semana pasada, que juegas el lunes y tienes más tiempo, pero no tiene que ser una excusa. El estado anímico es bueno, sabemos lo que tenemos que hacer y estamos preparados para mañana".

El partido frente al Zaragoza

El técnico rojillo ha valorado el partido de Zaragoza y el juego empleado. Jagoba Arrasate afirmó: "El otro día creímos que era lo mejor para jugar en Zaragoza, no tiene porque ser igual ahora. Sobre todo lo que quiero ahora es hacer cosas que hicimos el otro día. Marcamos un camino no entiendo que no demos continuidad a lo que hicimos, más allá de los nombres o de los dibujos".

Los rojillos acabaron contentos con el partido del lunes y con el empate. La segunda parte creó muy buenas sensaciones, pero Arrasate hace un buen balance de la primera parte: "Yo vi el partido otra vez, y a mí el primer tiempo me gustó. El balón lo tenía el Zaragoza, pero no tenían el control del partido. Teníamos opciones, pudimos adelantar. Es verdad que ese guión con el descanso no te vale, porque vas perdiendo 1-0, es verdad que llevábamos la presión más arriba y es verdad que con Rober y Fran tenemos más balón y más fútbol". Para el técnico el primer tiempo fue muy bueno y el segundo extraordinario.

Para conseguir marcar para el entrenador, la clave es seguir defendiendo arriba y tener más balón para que el rival esté más exigido. Jagoba: "El gol viene de una acción de robo que en teoría no era una ocasión, pero aprovechamos un error. Es más clara la ocasión del penalti o las dos de Rubén, pero en Zaragoza generamos 4-5 muy claras. Yo entiendo que si mañana generamos esas opciones, vamos a hacer más de un gol. El primer paso es generar y luego ya ser más eficaces, que es súper importante en esta categoría con partidos tan igualados".

Valoración del partido y del Córdoba

Arrasate ha asegurado que el rival es muy diferente y ha hecho un análisis sobre el Córdoba: "Hasta ahora si no han conseguido victorias es por el tema defensivo. En ataque está haciendo goles, está generando situaciones y tienen a gente desequilibrante. Vienen de una victoria con todo lo que eso supone".

El técnico vasco ha remarcado la importancia de ganar para que la semana sea buena y colocarse con doce puntos en el pelotón: "De los tres últimos partidos, dos han sido muy buenos y otro aceptable. Pero necesitamos puntos. Si mañana ganas, podríamos decir que el equipo está evolucionando, pero necesitamos los tres puntos como el comer", explicó.

Jagoba Arrasate no ha aclarado qué sistema utilizará para ganar al Córdoba: "Podemos jugar con un 4-1-4-1 pero con otros matices, lo del otro día es un plan de partido diferente por el rival. Pero más allá de eso, el equipo puede apretar arriba como hizo contra el Sporting. Y esas son las claves para encontrarnos, y en casa más".

El Córdoba no ha empezado del todo bien la temporada. Hasta la jornada pasada no habían conseguido ganar, pero en ataque han demostrado ser fuertes. Arrasate explicó: "Ellos hasta ahora han sido un equipo valiente, que propone, que te golpea, pero que también puedes golpear. Vamos a ver, igual vienen con más precaución. En el último partido ya tomaron menos riesgos, defensivamente estuvieron mejor. Creo que irán por ahí".