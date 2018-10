Previa Osasuna - Córdoba: ganar, conseguir 12 puntos y colocarse en el pelotón

Osasuna recibirá al Córdoba con ganas de seguir sumando y escalar posiciones. El partido del lunes frente al Zaragoza dejó muy buenas sensaciones en el equipo y la afición, y ese es el camino que deben de seguir. Con el empate a uno, Osasuna ocupa la decimotercera plaza con nueve puntos. El Córdoba, que no ha empezado de la mejor manera la temporada, llegará a Pamplona con intención de volver a ganar. No habían conseguido ganar aún, pero esa mala racha acabó la jornada pasada con la victoria conseguida frente al Almería. Son los penúltimos con seis puntos.

Osasuna peleará para seguir con su buenos datos en casa. El Sadar está siendo clave para los rojillos, que ahí han conseguido la mayoría de puntos. Sin contar el punto de Zaragoza, los otros ocho son ganados en Pamplona. Además, los navarros buscarán seguir siendo invictos en El Sadar: dos victorias y dos empates. Las victoria frente a un rival como el Sporting dejó muy buenas sensaciones en El Sadar. De los últimos nueve puntos Osasuna ha conseguido sumar cinco, un buen dato.

El Córdoba no pondrá las cosas fáciles a Osasuna. Los andaluces no habían ganado aún, pero el último partido frente al Almería fue muy bueno. Las diferencias entre ambos no son grandes, solo tres puntos separan a los navarros y andaluces. Estos son los resultados: una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Fuera de casa no han sido un buen visitante, no han ganado y han perdido tres partidos. Además, son los más goleados de la categoría, 18 en total. A pesar de eso, han anotado más goles que los rojillos, nueve.

Jagoba Arrasate no ha dejado claro qué sistema usará en El Sadar. El lunes empleó un 4-1-4-1 que funcionó. El técnico ha asegurado que ese sistema funcionó frente al Zaragoza, pero que el Córdoba es un rival muy diferente con otras características. Arrasate ha convocado a los 20 disponibles. Juan Villar estará disponible tras estar un mes de baja por una lesión muscular. Las bajas serán Íñigo Pérez por la lesión del lunes, Nacho Vidal lesionado hace dos jornadas y Sergio Herrera.

José Ramón Sandoval cuenta con una gran ausencia como es la baja del central Aythami Artiles. En el último encuentro fue expulsado y le sancionaron para dos partidos. Tampoco podrá contar con Jesús Valentín, que está lesionado. El entrenador ha afirmado que la pareja de centrales la cubrirán Álex Quintanilla y Luis Muñoz. Blati Touré ha sido convocado con la selección Burkina Faso, por lo que tampoco viajará a Pamplona. Jaime Romero será titular y volverá a pisar El Sadar, esta vez como rival.

Un gran punto en La Romareda

Osasuna completó un gran partido en Zaragoza. Un punto contra un rival peligroso y en un campo difícil como La Romareda. Este dato es muy bueno para romper con la racha fuera de casa, donde Osasuna no había sumado. En la primera mitad los de casa fueron los dueños del balón, pero como Arrasate afirmó, no fueron los dueños del partido. Los rojillos apretaron y aguantaron a los rivales, con una gran presión desde arriba. Brandon tuvo la ocasión para adelantarse con un penalti, pero Álvarez lo paró. El Zaragoza se adelantó antes del descanso y Osasuna contó con la lesión de Íñigo Pérez. La segunda mitad de los rojillos fue excepcional. Tuvieron ocasiones, apretaron, crearon peligro, controlaron el balón y al final llegó el empate. Con la entrada de Mérida y Torres el juego mejoró y Brandon anotó. En el último minuto Osasuna pudo llevarse el partido gracias a una gran ocasión de Rubén García.

La primera victoria del Córdoba

El último partido del Córdoba fue bueno y consiguió la esperada victoria frente al Almería. La primera victoria de la temporada. Este resultado es muy bueno y anímico para los andaluces, que llegarán con ganas. En Córdoba crearon buenas sensaciones y completaron un gran partido.

Árbitro

Víctor Areces Franco (Comité de Árbitros de Asturias) será el encargado de dirigir el partido entre Osasuna y Córdoba. El árbitro tiene la experiencia de cuatro años en Segunda División. Esta temporada el encargado ha dirigido cuatro partidos, en los cuales ha sacado solo 12 tarjetas amarillas. En el partido de Almería - Zaragoza (2-1) no sacó ninguna tarjeta. Areces Franco no ha señalado ningún penalti ni ha sacado ninguna roja.

Enfrentamientos entre sí

En los encuentros entre Osasuna y Córdoba, los navarros son los que salen favorecidos. En los últimos partidos Osasuna se ha llevado dos duelos y en otros dos ha habido reparto de puntos. El Córdoba no ha conseguido ganar a los rojillos. Aun así, a los visitantes no se les da nada mal El Sadar, ya que en los partidos en Pamplona han empatado. En la temporada pasada, Osasuna ganó por la mínima en Córdoba, mientras en Pamplona empataron a uno. En la temporada 2015/16 en El Sadar ninguno consiguió marcar gol, y en Córdoba Berenguer anotó el gol de la victoria.

Convocatoria

Convocatoria de Osasuna. Foto: Osasuna

Convocatoria del Córdoba. Foto: Córdoba

Once posible

​