Jesús Vallejo, desaparecido en este inicio de temporada

Mala suerte, de momento, para Jesús Vallejo desde que arrancó esta presente temporada. Aunque su verano fue sobre ruedas ya a las órdenes de Lopetegui, una lesión muscular le impidió comenzar como él quería LaLiga Santander. Pero tras recuperarse en el menor tiempo del que se esperaba, ha permanecido totalmente ausente a las alineaciones del técnico vasco tanto en la competición doméstica como en Champions League.

Continúa así su calvario en esta campaña 2018/2019 y es que el central madridista aún no ha jugado ni un minuto en partido oficial ni con el Real Madrid ni tampoco con la Selección Española sub-21. Cuando todo apuntaba a su regreso al verde como capitán del equipo dirigido por De La Fuente, finalmente se quedó en el banquillo frente a Albania. Unai Núñez y Meré ocuparon la zona central de la zaga, con la capitanía para el ex futbolista del Sporting.

Desde su último encuentro oficial en el Sánchez Pizjuán en la jornada 34 del pasado campeonato, Vallejo no ha vuelto a vestirse de blanco en un gran enfrentamiento. Solamente pudo disputar en verano algunos duelos amistosos y de la International Champions Cup hasta que a mediados de agosto no pudo seguir compitiendo por sus problemas musculares.

Por tanto, se estuvo recuperando durante esas primeras semanas de Liga para volver cuanto antes. Lo hizo ya para el duelo contra el Athletic Club, aunque no fue convocado y tampoco estuvo frente al Espanyol en la siguiente jornada. Solo entró en la convocatoria para jugar ante el Sevilla, pero no disputó ni un minuto.

En los siguientes partidos del conjunto blanco más de lo mismo: su última reaparición fue en el banquillo de Moscú, ya que Sergio Ramos no había viajado. Su necesidad de descansar por sus sobrecargas en los isquiotibiales no benefició la oportunidad de Vallejo. A pesar de ya estar "a tope desde hace unas tres semanas", el joven de 21 años sigue sin tener minutos con Lopetegui.

"No me arrepiento de haberme quedado, estoy aprendiendo un montón de los mejores centrales (...) Siempre me preparo a tope para jugar (...), espero no tener más lesiones porque te frenan el ritmo de competición", explicaba Vallejo en una reciente entrevista.