Cinco participaciones madridistas en los encuentros internacionales

Con el parón liguero llegaron los encuentros internacionales dónde hasta cinco jugadores blancos han disputado un encuentro el pasado 12 de octubre. Keylor Navas y Federico Valverde vieron como sus selecciones no lograron ganar ante México y Corea del Sur respectivamente. El actual ‘The Best’, Luka Modric recibía a Inglaterra, pero el encuentro no pasó del 0-0. Por otro lado, Thibaut Courtois con Bélgica y Carlos Henrique Casemiro con Brasil si lograron la victoria ante Suiza y Arabia Saudita respectivamente.

Courtois y Casemiro titulares en sus encuentros

La selección belga, semifinalista en el pasado Mundial, se enfrentaba en una nueva jornada de la UEFA Nations League a Suiza. El portero belga fue titular y tras el 0-0 al descanso, los goles llegarían en la segunda parte con dos goles de Romelu Lukaku para Bélgica y Mario Gavranovic para Suiza. La selección de Roberto Martínez sigue líder en su grupo con seis puntos por delante de Suiza con tres puntos e Islandia con cero puntos.

Casemiro defendiendo la camiseta de Brasil | Foto: Getty Images

La selección carioca jugaba un amistoso contra Arabia Saudita. Un encuentro plácido para los brasileños que lograron ganar por 0-2 con una participación de Casemiro. Gabriel Jesús hacía el primero tras un buen pase de Neymar Júnior y Alex Sandro en el 96’ hacía el segundo tanto del encuentro.

La Croacia de Luka de Modric no puede con Inglaterra

Croacia venía de perder ante España por 6-0 y de empatar 1-1 contra Portugal. La subcampeona del mundo necesitaba ganar y conseguir sus primeros tres puntos. Luka Modric lideró a la selección croata, pero ninguna de las dos selecciones pudo cambiar el marcador.

Luka Modric con la selección de Croacia | Foto: HNS

Al término de los 90 minutos, el resultado fue 0-0 y Croacia acompaña a Inglaterra con un punto en su grupo, mientras que España se aleja con seis puntos.

Costa Rica y Uruguay pierden por la mínima

El portero del Real Madrid Keylor Navas fue titular en el partido amistoso que enfrentaba a Costa Rica contra México. La selección costarricense comenzó ganando tras el gol de Joel Campbell en el minuto 29. Cuatro minutos después, Víctor Guzman ponía el empate en el marcador. Antes del descanso, Costa Rica se volvía a poner por delante con gol de Bryan Ruíz. En el minuto 11 de la segunda parte, México igualaba el encuentro con gol de Henry Martín. y la selección mexicana culminaba la remontada en el 71 con gol de Raúl Jiménez. Keylor Navas fue titular los noventa minutos.

Keylor Navas, una de las estrellas de Costa Rica | Foto: Getty Images

Federico Valverde fue convocado por el seleccionador uruguayo, pero no jugó en el encuentro frente a Corea del Sur. Un partido dónde Uruguay no tuvo fortuna tras 15 tiros, pero sólo dos fueron entre los tres palos. La selección coreana se adelantaba con un gol de Hwang Ui-jo en el minuto 66. La selección uruguaya empataba la contienda seis minutos después con gol de Matías Vecino, pero de poco servía ya que en el minuto 79, Jung Woo-young volvía a poner por delante a Corea del Sur.

Thibaut Courtois y Carlos Henrique Casemiro lograron la victoria en sus enfrentamientos. Luka Modric consigue un punto ante Inglaterra. Y por último, Keylor Navas y Federico Valverde no logran imponerse a sus rivales y pierden por la mínima.