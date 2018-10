Los fichajes se empiezan a notar

El Real Valladolid se encontró con muchas bajas en su acenso a Primera, y tuvo que realizar incorporaciones de garantías que pudieran suplir las importantes salidas. Jaime Mata y Pablo Hervías fueron bajas muy sensibles y la categoría además tenía un plus de exigencia mucho mayor, los refuerzos de momento están cumpliendo.

De las nueve incorporaciones, Joaquín por lesión y Yoel, portero suplente, no han disputado ningún minuto. Ivi y Verde apenas han podido disputar, 14 y 45 minutos respectivamente. Estos cuatro fichajes de momento no han sido de la partida de Sergio González, y al nivel que está el equipo y con lo caro que está el puesto será muy difícil que entren en el once.

La incorporación más importante llego al Valladolid procedente del Girona por un millón de euros, y se llama Rubén Alcaraz. El mediocentro catalán ha dado un salto de calidad al mediocampo pucelano, ya que aporta salida de balón y juego ofensivo. Sin duda, sus dos rasgos característicos son el gran lanzamiento de falta, como demostró ante el Huesca, y su gran capacidad de recuperación, es el máximo recuperador de la liga con 72 recuperaciones. El mejor fichaje del Pucela, está dando un rendimiento brutal.

Cop y Unal llegaron con la difícil tarea de suplir a Mata. Los dos delanteros centros son fijos en el once de Sergio, pero el turco se ha adaptado mejor que el croata. Ambos llevan un gol anotado, aunque Unal aporta mucho más en ataque, baja balones, tiene llegada y es capaz de crear ocasiones. A Cop le está costando más adpatarse, dispone de menos ocasiones y está más perdido arriba, aunque pelea como el que más. Está delantera puede dar muchas alegrías a al afición vallisoletana.

Leo Suárez es la gran sorpresa de este mercado veraniego, y está dando un rendimiento excepcional. El joven jugador argentino tiene desborde y último pase. Destaca por su calidad y además tiene gol. Al principio no contaba para Sergio, pero desde su actuación en Vigo se ha ganado la confianza del míster, y es clave en este proyecto. Ha anotado dos goles en apenas 169 minutos jugados.

Keko, al principio de la temporada fue muy importante para el Pucela, pero sus irregulares actuaciones le sacaron del once. Además el extremo se encuentra lesionado y esto frenará su adaptación al equipo.

El equipo lleva una muy buena racha de victorias, y parece que los fichajes empiezan a funcionar, cuatro de ellos ya son muy importantes en este Real Valladolid.