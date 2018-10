Álvaro Cervera: "El fútbol tiene estas cosas"

Álvaro Cervera hablaba una vez más al acabar el encuentro y tras lograr un mal resultado, algo que se está convirtiendo en la tónica habitual esta temporada, mete de lleno a los suyos abajo en la clasificación. Como era lógico, su rostro era serio y con pocas las ganas de hablar ante los medios.

Su visión del encuentro tenía dos mitades bien diferenciadas, destacando la primera parte de su equipo y considerando que fue durante este periodo superior al contrario: "Hemos hecho una muy buena primera parte, en la que el resultado se ha quedado corto. Maniatamos al rival y le creamos peligro". Es por ello por lo que se sentía decepcionado tras no poner tierra de por medio en el marcador: "El fútbol tiene estas cosas. Tuvimos la posibilidad de ampliar el marcador y no lo hacemos".

Hablando ya de la segunda parte y en un panorama bien diferente, donde cambió todo, comentaba: "La segunda parte no ha sido tan buena, más bien farragosa". Sentía que el equipo rival no hizo gran cosa para lograr la remontada ni estaba siendo superior en ese momento del encuentro: "Ellos en dos jugadas aisladas muy juntas y aisladas nos han remontado". Para entonces, remontar el choque se les ponía cuesta arriba: "No había espacios y nos obligaban a estar precisos con el pase, así es más complicado". Como no podía ser de otra forma, fue preguntado por las sustituciones realizadas y que trastocaron la táctica empleada: "Los cambios de la segunda mitad están orientados a remontar, ya que los hacemos después de los goles".

Tras finalizar el partido y ante la mala racha del conjunto amarillo, con el entrenador en el alambre, la entidad presidida por Manuel Vizcaíno ratificó la confianza depositada en el técnico y apuesta por la continuidad del entrenador que llevó al éxito al equipo en los últimos años.