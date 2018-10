¿Qué pasó con Sergio Moreno?

Sergio Moreno fue unos de los canteranos del conjunto franjirrojo que estuvo con el primer equipo en la pretemporada antes de comenzar la competición liguera en la máxima competición del fútbol español tras vivir su séptimo ascenso. Un ascenso que lograron, por primer vez, siendo líderes de la categoría de plata.

Moreno, que sorprendió gratamente a Míchel durante el tiempo de la concentración que estuvo a su disposición, sigue formando parte del primer equipo del club de Vallecas. Además, debutó en el segundo encuentro de la temporada ante el Atlético de Madrid en el Wanda, partido en el que estuvo a punto de marcar el gol del empate entre los dos equipos madrileños.

Desde el primer derbi madrileño al que hizo frente la primera plantilla del Rayo Vallecano, el canterano no ha saltado de nuevo a los terrenos de juego en un encuentro de las distintas jornadas de la campaña.

El jugador franjirrojo sigue trabajando para ser uno de los hombres que se encuentre encima de los terrenos de juego para defender la camiseta de la franja en la máxima competición del fútbol español. Pero por delante de él se encuentran varios jugadores que actúan su posición, como el goleador Raúl de Tomás, Álex Alegría o Javi Guerra.

A pesar de su esfuerzo, Sergio Moreno no ha tenido más oportunidades para demostrar su entrega, a pesar de su lucha por conseguirlo y de las buenas actuaciones que está cuajando en el filial. Se encuentra en una posición complicada, puesto que los jugadores del equipo que cubren su misma posición tienen un alto nivel.

Por lo que al canterano que debutó al comienzo de la campaña de LaLiga Santander, no se ha vuelto a ver siendo uno de los once jugadores que hacen frente a los encuentros. Pero sigue trabajando y haciendo méritos con el equipo dirigido por Luis Cembranos para hacerse con un hueco en el primer equipo, puesto que hasta el momento no ha terminado de conseguirlo.

No cabe duda de que luchará por ello, para volver a verse como en el encuentro ante el Atlético de Madrid, encima del terreno de juego defendiendo la camiseta de la franja en Primera División.