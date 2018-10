Previa - CF Rayo Majadahonda - Real Oviedo: a la conquista de un territorio Champions

El Real Oviedo visita el Wanda Metropolitano, estadio 5 estrellas UEFA donde el Atlético de Madrid disputa sus encuentros de Liga y Champions. En esta ocasión, el equipo local es el recién ascendido Rayo Majadahonda, que ha llegado a un acuerdo con el Atlético y la Comunidad de Madrid para utilizar el imponente estadio en sus encuentros como local ante la imposibilidad de jugar en el Cerro del Espino, inmerso en una remodelación completa de las instalaciones y donde habitualmente disputan sus encuentros los hombres del Rayo y se ejercitan los del Atlético de Madrid durante la semana.

Dos ex-azules en el equipo rival:

Partido especial para los ex-jugadores oviedistas Héctor Verdes y Fran Varela, que se verán las caras con sus compañeros del año pasado. Ambos jugadores salieron de la disciplina carbayona ante la falta de minutos y la no confianza del entrenador, que derivó a sus llegadas al recién ascendido Rayo Majadahonda. Como ya se comentaba en el artículo sobre Verdés y Varela realizado en este mismo medio, ambos jugadores llegan al encuentro en diferentes estados físicos. Verdés llegará muy justo al encuentro del domingo y así lo declaraba: "Es un día especial para mí, tengo muchas ganas, pero a día de hoy no sé si llegaré. Intentaré entrenar el jueves a ver si estoy en condiciones". A su vez daba buena cuenta de su ex-equipo y apuntillaba que: "Lo estoy siguiendo porque he estado ahí tres años y tengo aprecio a mucha gente. Los fichajes han sido gente que conoce la categoría y ese período de adaptación entonces no es tan necesario como el último año, con gente que venía de fuera y no conocía la categoría. Todo irá más rodado". El Tartiere es el Tartiere y seguramente los puntos acaben llegando".

Verdes le gana la acción al delantero del Cordoba. Imagen; LaLiga123

Por su parte, Fran Varela también tenía buenas palabras durante la semana para el conjunto azul; "Cuando llegué todo me recordó mucho al Betis y mis expectativas eran jugar lo máximo posible, ilusionar a la afición y demostrar lo que llevo dentro. Me quedo con esa espina de no demostrar el fútbol que llevo a cabo aquí", en la misma línea que Verdés, el lateral comentaba sobre el conjunto carbayón: "Sí que veo a la gente contenta. Alfonso me ha hablado muy bien de todos los fichajes y las incorporaciones me han gustado bastante. Bárcenas y Tejera son gente de mucha calidad y, con los fichajes que ha hecho, el Oviedo seguro que va a estar arriba.

Varela defiende un balón en el partido contra el Mallorca. Imagen; Laliga123

Así llegan ambos conjuntos al duelo:

La plantilla de Juan Antonio Anquela tiene aún jugadores en la enfermería, Carlos Hernández, Toché y Alanís siguen recuperándose de sus problemas físicos y no entrarán en la convocatoria, que será nutrida por los jóvenes jugadores del Vetusta, Mier, Steven y Borja, mientras que Yoel Bárcenas está concentrado con su selección. Pese a ello, el equipo viene de ganar en el Tartiere con un buen juego y dejando muy buenas sensaciones. El técnico jienense parece que ha dado con la tecla en el esquema de juego y con la presión en la parte alta del campo parece que los Joselu, Berjón y posiblemente Aarón Ñíguez, están a gusto.

El técnico andaluz ha estado entrenando esta semana un dibujo táctico algo diferente, pero con la misma filosofía. El cambio del pasado domingo respondió a lo que entendía mejor para ese encuentro y no descarta la vuelta al 4-3-3: "Miramos y decimos si nos interesa hacerlo así. El año pasado ya cambiamos muchas veces de sistema, incluso en el mismo partido".

Forlín en un entrenamiento de esta semana. Imagen: realoviedo.com

El Rayo llega al encuentro cargado de moral después de vencer en el mismo escenario al Sporting de Gijón en un partido en el que los pupilos de Antonio Iriondo, un "viejo rockero" ya de los banquillos, tiene prácticamente a todo el plantel a su disposición, con alguna duda como la de Héctor Verdés. El equipo madrileño juega con las dimensiones del Wanda, por lo que deja jugar a su rival, y sorprender a la contra con velocidad, pero a su vez, tiene paciencia en la posesión y suele buscar opciones por banda y llegadas eléctricas por el centro. El 4-2-3-1 es la base del equipo de Majadahonda.

Posibles 11 de ambas escuadras: