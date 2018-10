Cristóbal Parralo: "Hemos jugado un poco atenazados por el miedo a perder el partido"

El Alcorcón sumó una nueva victoria en Liga frente al Nàstic de Tarragona. La segunda parte del encuentro tuvo que disputarse el lunes por culpa de las fuertes tormentas que cayeron sobre la ciudad y que obligaron a suspender el encuentro.

En la rueda de prensa posterior, Cristóbal Parralo analizaba así la victoria de su equipo: "Contento por el trabajo, la entrega de los jugadores y los tres puntos. Teniendo un marcador tan favorable, han habido fases del partido donde hemos notado que teníamos mucho a perder y poco a ganar. El rival ha apretado, ha empujado y nos ha hecho sufrir aunque nosotros hemos intentado que no se metiera en el partido".

Pese a sumar su quinta victoria en nueve jornadas, el técnico alfarero mantiene una semana más el discurso sobre sus objetivos en esta temporada: "Nuestras aspiraciones no han cambiado por el resultado de esta jornada. Nuestro objetivo es llegar a esos 50 puntos, lo venimos repitiendo jornada tras jornada, y a partir de ahí intentar soñar si lo conseguimos pronto.

El equipo tomó la decisión de permanecer en Tarragona y terminar el partido al día siguiente a pesar del exigente calendario que les espera en las próximas semanas. "Aceptamos jugar el partido porque para los jugadores era más difícil volver a viajar y mentalizarse de nuevo. Valoramos que era mejor descansar y volver a jugarlo hoy", aclaró Parralo.

El técnico andaluz aseguró que introducirá rotaciones en el partido de Copa del Rey del próximo miércoles ante el Lugo: "Lógicamente habrá rotaciones para el próximo partido después del esfuerzo de estos dos días. Además tenemos jugadores que están entrenando muy bien y se merecen una oportunidad".

Con esta derrota, el Nàstic se mantiene en zona de descenso, aunque Parralo cree que el equipo catalán conseguir revertir esta complicada situación: "Hoy nos han generado dificultades. Hemos jugado un poco atenazados por el miedo a perder el partido y nos ha costado tener el balón. No conozco las circunstancias que le rodean para poder hacer una valoración. El Nàstic es un equipo que lucha, trabaja y cuenta con una muy buena plantilla, a pesar de que las circunstancias no le están siendo favorables".

​Preguntado por el gol encajado después de seis partidos de liga consecutivos manteniendo la portería a cero, ​el técnico no quiso dar especial importancia al dato: "Sabíamos que podía llegar en cualquier momento porque todos los partidos son muy igualados. Hemos estado un buen tiempo sin encajar un gol y ahora seguiremos intentando no encajar porque si no encajas, seguro que puntuas".