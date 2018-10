Collado: "El equipo está en buena racha"

El filial azulgrana sigue de enhorabuena y es que parece que la revolución que pedía García Pimienta está llegando a materializarse. Los jóvenes del Barça B consiguieron imponerse este sábado al Ontinyent por un contundente 0-3 a domicilio, ante uno de los rivales más fiables en su territorio.

Tras concluir el partido, Àlex Collado atendió a la prensa para valorar el juego de todo el conjunto azulgrana: "Sabíamos que era un campo complicado y que llevaban tiempo sin perder", decía el futbolista.

Es cierto que los culés encarrilan varios partidos puntuando y que les hacen claros favoritos a ganar el grupo III de Segunda División B. "El equipo está en una buena racha y hemos sacado un buen resultado jugando bien y como sabe el Barça", explicaba el jugador aún en el terreno de juego.

El filial apreta por el liderato

Los azulgranas empiezan a reencontrarse con su mejor versión y empiezan a posicionarse a un alto nivel, llamando a la puerta del primer equipo. Pero saben que su dinámica es la del filial y por ello se dejaron la piel en Liga para conseguir la victoria: "Ha sido un partido completo, tanto en defensa como ataque, y se ha visto en el resultado", concluía el de Sabadell.

Quien también se atrevió ante los periodistas fue McGuane, que decía volverse a sentir futbolista al disputar nuevamente minutos sobre el terreno de juego: "Me he sentido muy bien. Hacía tiempo que no jugaba y ha sido una sensación extraña pero la verdad es que he encontrado ayuda en todos para hacerme sentir bien", sentenciaba.