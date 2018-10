Granada CF - RCD Mallorca, puntuaciones del Granada, jornada 9 de la Liga 123

Nuevo triunfo para los hombres de Diego Martínez que, aunque no estuvieron tan finos de cara a portería como otras veces, consiguieron la victoria en Los Cármenes sobre el Mallorca, de donde sólo ha dejado escapar dos puntos esta temporada. Alex Pozo volvió a repetir titularidad y su golazo desde fuera del área en la primera mitad dio los tres puntos al Granada.

(0-2: Muy mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8 Muy bien / 9-10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Diego Martínez

7 | El entrenador gallego volvía a apostar por Alejandro Pozo, repitiendo el once de la última jornada ante el Reus. Le salió redondo porque precisamente el extremo sevillano fue el autor del único gol del partido, además de realizar un excelente encuentro. En la segunda parte, el Granada sufrió algo más, y Diego introdujo una variante que no la había utilizado hasta ahora. Afortunadamente, para los intereses granadinos, también salió bien. Quini entró en lugar de Pozo y el Granada modificó el sistema, cambiando a una defensa de tres centrales (JA Martínez - Germán - Víctor Díaz) y dos carrileros, Quini y Álex Martínez, que permitieron a los rojiblancos defender sin apuros la parte final del partido.

Rui Silva

7 | El meta luso estuvo seguro en la tarde noche del domingo. Tuvo varias paradas, sobre todo en la primera mitad, que evitaron que el Mallorca se adelantara en el marcador.

Alex Martínez

5 | En esta ocasión, el lateral sevillano no tuvo una buena tarde, donde cometió varios fallos de concentración que casi provocan que el Mallorca empatara el encuentro.

Germán

8 | Buen nivel del central del Granada que mantuvo el tipo durante todo el encuentro y fue un seguro en la zaga, sacando por arriba y por abajo los centros del Mallorca.

JA Martínez

7 | El zaguero tuvo también una buena actuación junto a su compañero Germán. Sacó el balón desde atrás en alguna que otra ocasión y cada jornada que pasa se le nota con más confianza.

Víctor Díaz

6 | El lateral derecho tuvo mucho trabajo ante el Mallorca, no sólo defensivo, sino también de cara ofensiva, encargándose de hacer muchas subidas. En la recta final tuvo que actuar de central, como al inicio liguero, sin aparentes problemas.

Montoro

5 | El centrocampista estuvo menos participativo en este partido e incluso "fuera de él" cuando se enzarzó en una discusión con Salva Sevilla.

Fede San Emeterio

7 | Su posicionamiento sobre el verde siempre es eficaz y le permite al Granada recuperar la pelota en cuanto puede. Buena presión y buen control del partido gracias a la figura de San Emeterio.

Vadillo

7 | El extremo realizó una magnífica primera parte, asistiendo de tacón a Álex Pozo en el único gol, tras realizar una gran jugada. Además, tuvo alguna que otra oportunidad para aumentar el marcador. En los segundos 45 minutos, se le vio más perdido. De más a menos.

Pozo

8 | Autor del único gol del partido, y qué gol. Su cañonazo desde fuera del área será posiblemente uno de los mejores de la jornada. Además, se le siguen viendo muchas maneras al joven extremo que no paró de intentarlo, tanto para atacar como para defender. Se llevó la ovación de Los Cármenes.

Puertas

7 | Trabajado partido de Puertas, que aunque tuvo menos ocasiones que de costumbre, sí que transmitió al equipo la presión asfixiante que está caracterizando al Granada en el inicio de curso.

Adrián Ramos

5 | El ariete colombiano careció de oportunidades, pero sí que estuvo presionando y "peleándose" con los defensas del Mallorca, para encontrar espacios y ayudar a los compañeros.

Fede Vico

5 | Entró en el segundo tiempo y aunque pudo jugar media hora no llegó a conectar del todo, como en anteriores encuentros, con sus compañeros. Bien en líneas generales.

Rodri

5 | El atacante sustituyó a Adrián Ramos y sólo tuvo tiempo para pelear balones en la parte de arriba. No tuvo ninguna ocasión reseñable.

Quini

SC | El lateral salió en los últimos minutos de partido para actuar como carrilero diestro. No tuvo grandes problemas.

Árbitro: Pulido Santana

5 | No fue una tarde sencilla para el colegiado, que tuvo una fase de alta tensión, sobre todo con una acción de Salva Sevilla que no vio ningún colegiado. El centrocampista agredió a Montoro a la media hora de encuentro, sin balón de por medio, y no vio la amonestación.