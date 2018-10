Amancio: "Lopetegui es un entrenador con gran criterio"

Uno de los nombres más grandes que han pasado por el Real Madrid, como jugador y entrenador, ha repasado para MARCA el delicado momento en el que se encuentran actualmente los de Julen Lopetegui.

"El Real Madrid está atravesando ahora por un momento complicado, pero no creo que sea preocupante. El equipo está notando el estado de baja forma de algunos jugadores, pero es cierto que al Barça le está ocurriendo algo parecido. Creo que poco a poco se irán entonando", ha señalado Amancio.

El mito gallego también sabe la presión que conlleva ser el entrenador del Real Madrid. Amancio estuvo en el cargo durante siete meses, además de ser el descubridor de jugadores de la altura de Butragueño, Sanchís, Míchel o Martín Vázquez.

Amancio ha querido apoyar a Julen Lopetegui a pesar de ser uno de los principales señalados como responsable de la situación que atraviesan los blancos. "Hay que tener paciencia con Lopetegui. Los últimos resultados no han sido positivos, pero es un entrenador con gran criterio. Estoy convencido que retomará la situación", ha reconocido el ex entrenador merengue, que también ha añadido que "viendo las estadísticas está claro que los de aquí no han ganado títulos después de la 'era Del Bosque', pero es algo circunstancial. Entrenar al Real Madrid es dificilísimo por la exigencia que requiere. El español no lo tiene ni más fácil ni más difícil que el extranjero, simplemente igual".

Amancio ha querido concluir con un mensaje esperanzador de cara a la afición: "Más pronto más tarde el gol volverá y los resultados serán positivos".