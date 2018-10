Vinícius: "No existe nada mejor que debutar en el Bernabéu frente al Atlético"

El joven jugador del Real Madrid se encuentra tranquilo y concentrado con la selección carioca, y tras el partido frente a Chile atendió a los medios de comunicación, el encuentro acabó empate a uno y tuvo una actuación destacada, pues asistió al también madridista Rodrygo tras una gran jugada individual y falló un penalti con el que pudo sellar la victoria pero que se le marchó desviado, mientras espera que Julen Lopetegui le dé una oportunidad de verdad, no unos breves minutos con el resultado muy complicado, sino que tenga realmente tiempo para aparecer y poder influir en un partido. “Todo llega, hay que estar con la cabeza tranquila", Vinícius sigue mostrando lo claro que tiene todas sus ideas y que de verdad sabe la importancia de estar en el Real Madrid a pesar de su edad: “Mi familia y yo estamos contentos por haber podido participar en algunos partidos. Estoy muy feliz con el grupo, es muy bueno".

Vinícius está feliz a pesar de haber tenido poca importancia en los partidos del primer equipo, no así con el Castilla, con el que ha tenido muchos minutos con partidos muy buenos: "Siempre es bueno jugar rodeado de los mejores, estar con ellos, jugar en el Real Madrid no tiene precio. Es un sueño que he tenido siempre y que estoy pudiendo realizar”. El ex del Flamengo vuelve a enfrentarse esta madrugada a la selección chilena, pero esta vez en Santiago de Chile, y seguro que querrá sacarse la espinita del penalti fallado en el partido del jueves.

Le preguntaron también por Cristiano Ronaldo y si le hubiera gustado compartir vestuario con el astro portugués: "Me gustaría haber podido jugar con él, pero ahora estoy con muchos campeones del mundo y ahora ya no tengo que hablar de él y si de otros como Karim Benzema, yo quiero jugar".