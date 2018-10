Alberto Zapater, por 300 razones

Desde el principio de los tiempos, las sociedades han precisado de un referente que las guíe, que comprenda las necesidades de cada individuo y con el que estos puedan sentirse identificados. Todo grupo necesita un líder, desde una manada de leones hasta un grupo de trabajo. A base de aprendizaje, trabajo y esfuerzo, cualquiera puede liderar un grupo humano, pero existen personas que poseen un talento especial para ello, un aura que invade su ser y que señala el camino que el resto debe seguir. Al ejercer su labor se transforman en una figura de respeto y admiración que se eleva por encima del resto de los mortales. Esa extensión del liderazgo, solo inherente a algunos privilegiados, es lo que se conoce como carisma.

La historia de la humanidad ha sido escrita por este tipo de personas; jerarcas que dieron un paso al frente y fueron seguidos por una gran multitud que los honraba. Abraham, Leónidas, Augusto, Jesús, Mahoma o Napoleón son grandes ejemplos de hombres carismáticos que nos ayudan a dibujar la imagen de lo que realmente significa el liderazgo. En el fútbol, como en el resto de aspectos colectivos de la vida, es también una aptitud clave para el éxito del equipo. También el fútbol ha quedado profundamente marcado por jugadores que se impregnan del sentimiento de la afición y se acaban convirtiendo en referentes en los que tanto los compañeros como los hinchas quieren verse reflejados. Podemos encontrar en Paolo Maldini, Francesco Totti o Carles Puyol ejemplos recientes del tipo de futbolista del que hablamos. Hombres que vistieron la camiseta de un solo club, del club de su vida, en el que empezaron a jugar desde las categorías inferiores y del que salieron como capitanes y leyendas vivas en el momento en que decidieron colgar las botas.

A Alberto Zapater Arjol (Ejea de los Caballeros, 13 de junio de 1985), que cumplía en el choque ante el Numancia trescientos partidos con el Real Zaragoza, se le truncó esa posibilidad tras conseguir el ascenso a Primera División contra el Córdoba en 2009. La situación económica del club le obligó a abandonar el equipo de sus amores y poner rumbo a Génova por cuatro millones de euros. Sin embargo, aunque el brazalete seguía siendo portado por futbolistas tan respetables como Leo Ponzio o Gabi, que acabaron regresando a River Plate y Atlético de Madrid respectivamente para engrandecerlos todavía más, la afición no olvidaba a su verdadero capitán. Las lágrimas derramadas el día de su despedida fueron las de todo el zaragocismo, que no entendía la decisión de una directiva que, con el tiempo, acabó dejando al equipo en mil pedazos y arrástrandose por los campos de la división de plata. Y fue entonces, en un momento en el que todo el mundo echaba la vista atrás con nostalgia tras una temporada que terminaba con el conocido como ‘desastre de Palamós’, cuando un rayo de esperanza iluminó Zaragoza de nuevo: El retorno de Alberto Zapater. El regreso de un canterano ejemplar que jamás permitiría volver a mancillar el escudo de una forma tan grosera.

Al contrario que entonces, corrían buenos tiempos para el conjunto aragonés cuando Zapater empezaba a destacar como una gran promesa de la Ciudad Deportiva. En 2004, el ejeano había sido nombrado mejor jugador juvenil de Aragón en el División de Honor Juvenil del Real Zaragoza mientras el primer equipo disfrutaba de uno de los últimos momentos dulces del club maño. El mítico gol de Luciano Martín Galletti contra el Real Madrid en la final de Copa del Rey de Montjüic daba al Real Zaragoza el billete para jugar la final a doble partido que le daría su último título hasta el momento. Aquel chaval de diecisiete años llegó a la primera plantilla con estrella. Igual que Julio César, «fue, vio y venció». Debutó de la mano de Víctor Muñoz en el partido de ida en La Romareda y ayudó al equipo a conseguir la Supercopa de España contra el Valencia, campeón de liga de la temporada anterior. Fue ese el primero de los trescientos partidos que Zapater ha disputado hasta ahora con la elástica blanquilla, la primera de las trescientas razones por las que debemos creer en su palabra. El capitán transmitía tras la derrota en Soria un mensaje de unidad y confiaba en que el equipo puede revertir la situación en la que se encuentra inmerso tras cinco partidos consecutivos sin ganar y con malas sensaciones en casi todas las facetas del juego.

Imposible dudar de su palabra. Si el himno del Real Zaragoza hubiese sido compuesto en la actualidad, nadie dudaría de que los versos «la raza en el juego / nobleza y valor» habrían sido inspirados por la figura de Alberto Zapater. Los siete años que pasó entre Génova, Lisboa y Moscú le sirvieron para curtirse, más si cabe teniendo en cuenta que las lesiones no le permitieron jugar ningún partido desde 2013 hasta que abandonó la capital rusa y regresó a Zaragoza. Su retorno supuso una revolución sentimental para el aficionado zaragocista, que acababa de quedarse huérfano de figuras de este perfil, pues Jesús Vallejo, a quien se le otorgó la capitanía tras irrumpir con fuerza, también, desde el División de Honor Juvenil, volvía al Real Madrid después de cumplir su cesión por un año. Alberto regresaba, además, con Rubén Gracia ‘Cani’, algo que hizo brotar la ilusión en Zaragoza al ver, de nuevo, a dos canteranos ilustres moviendo el juego del Real Zaragoza. Cani, pese a ser mayor que Zapater y haber debutado años antes, sabía que el carisma del ejeano impregnaba La Romareda hasta sus cimientos y, en un gesto de nobleza y honorabilidad, no dudó en ceñir el brazalete de la cuatribarrada al bíceps de su compañero y amigo.

Pese a que en aquella campaña no se cumplieron los objetivos que el club tenía marcados desde el inicio, fue todo un éxito para el capitán en lo personal, pues volvía a sentirse futbolista. Parecía increíble que, tras tanto tiempo sin saltar al césped, Zapater jugara los cuarenta y dos partidos de la temporada en Segunda División, toda una victoria para su moral que llevaba, en gran parte, el sello de Andrés Ubieto, quien le ayudó con la recuperación de sus lesiones desde que rescindió su contrato con el Lokomotiv.

Si el león vuelve a rugir, Zapater tiene mucha culpa de ello. Después de aquel año, su pundonor, por si alguien todavía tenía sus reservas, se encontraba fuera de toda duda, ganándose el respeto de los profesionales del fútbol de todo el país. Un respeto que se acentúa todavía más al haber llegado a esa cifra redonda de trescientos partidos con el club de su vida y que se prolonga hacia la propia entidad, pues ha ayudado a devolver al club la reputación que había perdido tras muchos años de malas gestiones. Alberto representa el último resquicio de la dignidad del Real Zaragoza, de una historia que poco a poco se desvanece en el tiempo. La Copa de Ferias de 1964, la gesta en París, las seis Copas del Rey y la Supercopa de 2004 son los pilares en los que se sustenta. Capitanes históricos como Carlos Lapetra, José Luis Violeta, Miguel Pardeza o Xavi Aguado dejaron este legado en las vitrinas del club, pero Alberto Zapater se encuentra inmerso en un proyecto muy distinto y todavía más importante, devolver al Real Zaragoza al lugar del que nunca debió salir por segunda vez y asegurar, de este modo, que todos esos títulos no acaban convirtiéndose en las cenizas del olvido. Lo consiga o no, siempre será una leyenda para el zaragocismo. Un futbolista de los de antes, que reniega de todo aquello que apesta a fútbol moderno, que actúa por lo que siente y no por lo que se pueda hablar de él en los medios o en las redes. Uno de los últimos estandartes de ese fútbol romántico en el que solo importaba el deporte y el sentimiento de pertenencia, donde el futbolista sentía un apego especial por su equipo que permitía que donde no llegara su calidad, llegara su valor.

Un comienzo espectacular, la pérdida de la categoría, su recuperación, un exilio injusto, una penitencia como paso a la madurez y el retorno para ayudar a los suyos: el argumento perfecto del camino del héroe para una novela de fantasía épica de éxito en la que, igual que ocurre con Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, todavía no se ha escrito el final. La historia se encuentra en una nueva batalla en la que Zapater, como caudillo de las tropas blanquiazules, busca la reconquista del territorio perdido. En El retorno del rey, última novela de la trilogía El señor de los anillos, J. R. R. Tolkien terminaba la trama de Aragorn con su coronación. Con su gol ante el Numancia en la ida de las semifinales del ‘Play off’ de la pasada campaña, Alberto quedó cerca de lograr su propósito, pero finalmente el equipo fue doblegado en La Romareda y su objetivo tendrá que esperar, al menos, una temporada más. Perder una batalla no significa perder la guerra y eso es algo que el capitán aprendió tras volver a jugar con un nivel físico increíble después de sus lesiones. No sabemos si el relato de Alberto Zapater continuará con una entrada triunfal en la Plaza del Pilar por la consecución, al fin, del esperado ascenso, pero lo que sí es seguro es que los aficionados maños podrán seguir disfrutando de su capitán mientras él sigue incrementando su cifra de partidos jugados y acrecentando su leyenda.