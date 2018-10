Previa CD Lugo - AD Alcorcón: la Copa no es molestia

Vuelve la Copa del Rey con los encuentros de tercera ronda, la última sin los equipos de Primera División. Una de las eliminatorias será la que enfrente a Lugo y Alcorcón en tierras gallegas. Ambos equipos aprovecharán el encuentro para dar oportunidades a los menos habituales, especialmente el equipo madrileño, que llegará con apenas 48 horas de descanso tras verse obligado a terminar su partido de liga el pasado lunes.

La Copa siempre ilusiona

En otras condiciones este partido podría resultar una molestia para el equipo alfarero, pero su buena situación en liga hace que la competición copera pueda convertirse en un complemento perfecto, y más aún teniendo en cuenta la imagen mostrada en la anterior eliminatoria ante el Extremadura.

Será una semana exigente para el equipo de Cristóbal Parralo, que afrontará este partido con solo dos días de descanso y justo antes de recibir en liga al Granada el próximo sábado en un partido que podría aupar al equipo madrileño hasta la segunda posición.

Es más que probable que la mayoría de integrantes del once titular que jugó frente al Nàstic no dispute este encuentro, así que jugadores que han perdido algo de protagonismo en las últimas jornadas como Jonathan Pereira o Álvaro Peña tendrán una buena oportunidad para reivindicarse. Otros jugadores sin tantos minutos en liga como Héctor Rodas o Borja Galán también estarán en el once. Por otra parte, siguen siendo baja Dani Toribio, Jaime Gavilán y David Mayoral.

Buscando mejorar sensaciones

No llega en su mejor momento de juego ni de resultados el equipo gallego, que tras vencer al Albacete en la ronda anterior, solo ha sido capaz de ganar uno de los últimos cinco encuentros de liga. Actualmente ocupa la decimoquinta plaza de la clasificación con nueve puntos, uno por encima de los puestos de descenso.

Para este encuentro Javi López prepara también rotaciones, teniendo en cuenta además el importante partido de liga que les enfrentará al Nàstic el próximo domingo. Serán baja para este choque Serge Leuko y Borja San Emeterio, además de Vasyl Kravets y Giorgi Aburjania, ambos comvocados con sus respectivas selecciones.

La alineación de los gallegos será bastante parecida a la del partido de Albacete, con jugadores como Bernardo Cruz, Juan Muñiz, Guille Donoso o Jona Mejía.