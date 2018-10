El Cádiz llega a La Romareda. 

Este miércoles se disputa en La Romareda el partido que enfrentará al Real Zaragoza y al Cádiz en la tercera ronda de la Copa del Rey. Ambos equipos llegan con similares trayectorias en lo que se ha disputado de competición liguera, ya que los dos han conseguido sólo 2 puntos de los últimos 15. Un dato demoledor para dos equipos que aspiran a estar en lo alto de la tabla.

Pero la Copa es algo distinto, ya que, por el momento, es a partido único y sólo uno de ellos continuará en la competición. Por ello deben olvidar el mal “estado de forma” en el que se encuentran y centrarse en el partido que se disputará mañana día 17 de octubre.

El Cádiz ha hecho oficial la lista de convocados esta misma mañana y podemos comprobar que ha vuelto a quedarse fuera de ella Salvi, un hombre importante para el equipo gaditano, por lo que es extraño ya que no se tiene constancia de que tenga algún problema físico. Cervera declaraba hoy:

"Sergio Sánchez y Marcos Mauro están entrenando, pero no tienen el visto bueno del médico para viajar".

Por otra parte, el entrenador del equipo visitante, ha dado descanso a Jose Mari, Matos, y Carmona y ha completado la convocatoria con Perea, Oliván, y Sergio González. Repasando las alineaciones que ha sacado Álvaro Cervera en liga, vemos que Cifuentes ha sido el portero titular, mientras que en Copa fue el turno de Gil. Kecojevic suele ser fijo en la defensa, al igual que Matos, Marcos Mauro o Álex en sus respectivas demarcaciones; pero en la anterior ronda de la Copa, en la victoria contra el Tenerife, Cervera revolucionó en buena medida el once, al no salir con todos los titulares, algo habitual en los equipos de Segunda en esta competición. En esta ocasión no podrá contar con Mario Barco, recientemente lesionado, ni con Servando, Marcos Mauros y Sergio, quienes todavía están recuperándose.

El Cádiz llega en horas bajas, y tendrá que pelear hasta el final en un partido que será complicado para ambos equipos. Sólo uno de ellos pasará a la siguiente ronda.