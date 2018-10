Previa Real Zaragoza vs Cádiz CF: la Copa para sumar efectivos

Después de un fin de semana de Liga desastroso para Real Zaragoza y Cádiz, en el que ambos perdían a domicilio frente a Numancia y Extremadura respectivamente, llega un duelo copero que servirá para superar las malas sensaciones que los dos equipos vienen atravesando desde hace varias jornadas. El Real Zaragoza, que acumula cinco jornadas sin conocer la victoria, ganó en la fase anterior al Deportivo de La Coruña en La Romareda por 2-1. Por su parte, el Cádiz, que tan solo ha ganado un partido de liga (el primero contra el Almería en el Ramón de Carranza), vencía al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López por 1-2. El encuentro, que arbitrará el colegiado del comité asturiano Víctor Areces Franco, no se prevé trascendental para ninguna de las dos escuadras, pues tanto Imanol Idiakez como Álvaro Cervera necesitan dar la vuelta a la mala racha de resultados que vienen acumulando en liga. Sin embargo, el partido sí que será adecuado para probar a los jugadores menos habituales, algo que quizá sea la solución a los problemas de ambos conjuntos.

Por parte del Real Zaragoza, además, muchos de los cambios en el once inicial con respecto a los últimos partidos de liga serán obligados, ya que las lesiones se están cebando en las últimas jornadas con la plantilla maña. Tras las lesiones de Giorgi Papunashvili durante el partido contra el Albacete en el Carlos Belmonte y de Marc Gual en La Romareda frente a Osasuna, caía lesionado sobre el césped de Los Pajaritos Álvaro Vázquez, máximo goleador del Real Zaragoza en lo que llevamos de temporada. También notó molestias el lateral Alberto Benito, que será baja en el partido de este miércoles. Con el considerable número de minutos que acumula Jorge Pombo, es muy probable que Imanol Idiakez deba contar de inicio, al fin, con Jeison Medina o Raí, futbolistas que no han recibido, hasta el momento, la confianza del míster. La eliminatoria de Copa del Rey será, pues, un momento para que jugadores como ellos puedan reivindicarse y demostrar que están preparados para asaltar la titularidad en liga en cualquier momento. Otros jugadores que parten de una situación similar son Álex Muñoz y Óliver Buff. Tanto el central como el mediapunta fueron fijos para Idiakez al comienzo de la presente campaña, pero con el paso de las jornadas fueron perdiendo protagonismo llegando, incluso, a pasar varios encuentros en la grada. Mientras que la tesitura en la que se encuentra el suizo parece razonable por haber sufrido molestias y por su irregularidad, que posiblemente se deba a esas dolencias, el caso de Álex Muñoz no lograba entenderse por parte de la parroquia blanquilla porque no había dado una mala impresión en ninguno de los partidos que había disputado hasta que el preparador vasco decidió dejarlo fuera de su once inicial. A su vez, los canteranos tendrán también su oportunidad. Carlos Nieto, Alberto Soro, Pep Biel, Julián Delmás y Álvaro Ratón podrán mostrar sus credenciales ante un Cádiz al que el Real Zaragoza todavía no ha conseguido ganar desde que ascendió a la división de plata.

El Cádiz, por otro lado, llegará a La Romareda hundido en la clasificación, por lo que, aunque otra eliminatoria de Copa del Rey podría ser una distracción innecesaria (igual que le ocurre al Real Zaragoza), Cervera no se caracteriza por ser un entrenador que tire la toalla. Como los maños, el conjunto de ‘la Tacita de Plata’ cuenta con varias bajas importantes que posibilitarán la entrada de suplentes. La plaga de lesiones de los gaditanos se centra, sobre todo, en la línea defensiva, con Sergio Sánchez, Servando Sánchez y Marcos Mauro en la enfermería. Pero la zaga no es la única facción de los amarillos que sufre bajas. En la parte de arriba, Juan Hernández y Daniel Romera se encuentran también lesionados, igual que el delantero Mario Barco, que también caía lesionado esta semana.

Así, aragoneses y andaluces disputarán un partido en situaciones muy difíciles, algo que no significa que el choque vaya a ser tedioso para el espectador. Los gaditanos no olvidan la lesión de larga duración del ex-zaragocista José Mari la temporada pasada por una dura entrada de Papunashvili en La Romareda, una circunstancia que ya calentó el partido de la segunda vuelta en el Ramón de Carranza. Además, el equipo que pase a la siguiente ronda, se enfrentará a un equipo de Primera División a doble partido, por lo que la oportunidad de ver, de nuevo, a un conjunto de la máxima categoría en estadios tan históricos del fútbol español como el Ramón de Carranza o La Romareda serán otro aliciente que empuje a los futbolistas a dar el máximo para que su equipo consiga el billete a la siguiente fase. Lo que está claro es que, tanto el vencedor como el derrotado, deberán centrarse más en la liga regular que en la competición del KO. para resolver sus problemas, aunque una victoria puede resultar balsámica y ser el comienzo de una buena racha de resultados que los acerque a sus objetivos finales.

