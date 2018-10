André Sousa: "Podemos y queremos dar más"

Con una semana agetreada por delante, con partido de Copa y Liga, el Sporting sigue con el trabajo tras el empate rescatado en Gijón ante el Reus, bronca de la afición incluida tras el pitido final, quejas a cuerpo técnico y directiva, y pitos al equipo en el calentamiento.

Momentos difíciles en Gijón, que André Sousa ha salido a valorar a rueda de prensa ante los medios. El portugués llegó como uno de los grandes fichajes y dejando muy buenas impresiones en las primeras jornadas.

Pese al buen ambiente inicial, el equipo se encuentra en un bache de resultados y juego, ya van dos jornadas seguidas sin ganar, y en una de ellas dejando muy mala imagen. Sousa por tanto, un recién llegado, ya ha conocido la parte exigente y dura de la afición sportinguista, que no le ha sorprendido, porque ya estaba advertido. "Ya sabía que podía pasar, porque hablé con Canella y me dijo que tenía que estar preparado porque la exigencia del público es muy grande. Y evidentemente no estamos contentos con el momento, yo no he venido aquí para esto, queremos cambiar".

El mal momento enciende las alarmas, y surgen preguntas sobre la capacidad de los jugadores, algo de lo que André no duda, y se aventura a decir que no cree que haya plantillas mucho mejores que la del Sporting. "Claro que puede dar más, hemos jugado buenos partidos, con Las Palmas, los primeros partidos. Podemos y queremos dar más".

Analiza en frío, y en el último partido cree que el Sporting fue más superior, y mereció la victoria. "Tuvimos muchas llegadas al área, el Reus a penas pasó del medio del campo en la primera parte. Pese a todo, los bajones no duran para siempre".

Otro aspecto que preocupa a la grada de El Molinón es la larga sequía goleadora de Djurdjevic, el delantero del equipo rojiblanco que sigue sin poder perforar la portería rival, pese a contar con numerosas ocasiones en algunos partidos.

El centrocampista portugués habla con su compañero y valora las razones a las que se puede deber esta sequía. "El momento no es el mejor para él, y puede que le sobrepase la ansiedad, ha tenido muchas ocasiones y no las ha metido, como el penalti. Pero nosotros estamos ahí para ayudarle, él es muy trabajador, con el primer gol, todo va a cambiar".

También opta por hablar de su pasado, elogiar lo conseguido con otras camisetas y destaca su calidad como delantero. "Tiene muchos goles metidos, tiene mucha calidad y está ahí, estoy seguro de que nos va a dar muchas alegrías".