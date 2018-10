Mapi León: "Jugar en casa no es sinónimo de ganar"

Este mediodía, el técnico culé Fran Sánchez y la figura del femenino Lieke Martens salieron en rueda de prensa. Después de esta comparecencia, Mapi León atendió a VAVEL para hablar sobre el encuentro de octavos de este miércoles.

De manera muy contundente, la ex del Atlético de Madrid afirmó que la clave de la eliminatoria va a ser no encajar ni un solo gol, para no tenerlo que volver a pagar caro como contra el BIIK Kazygurt: "Todo el equipo trabaja para ello, para no encajar goles y nosotras, desde la defensa, todavía más".

Las azulgranas vienen de ganar de forma aplastante al Rayo Vallecano en la Liga Iberdrola pero, Mapi León advierte de no seguir con la euforia y pecar de confianza: "El Rayo y el Glasgow son competiciones diferentes así que no tenemos que mezclar Liga y Champions, la Liga es la Liga y ahora solo podemos pensar en Europa". Otro punto importante para que el Barça llegue a cuartos, confesó Mapi, será completar las jugadas, al contrario de lo que pasó en la ronda anterior: "Muchas veces tienes ocasiones pero no las metes, como nos pasó en Kazajistán. No esperábamos que el Kazygurt nos metiera tres goles y tuvimos que afrontarlo, no queremos volver a remontar en Inglaterra".

A diferencia de en dieciseisavos de final, el partido de ida va a ser en el Mini Estadi, no a domicilio. Aunque con la remontada pareció beneficiarle al Barça el jugar en casa la vuelta, Mapi asegura que al final el campo no importa, el marcador sí: "Empezar jugando en casa no es ni una ventaja ni una desventaja, al final tienes que sacar un buen resultado, juegues donde juegues, sea en casa o sea fuera, intentando no encajar ni un solo gol en contra para no tener que sudar más".

Al Barça le viene un final de mes de octubre lleno de compromisos en el que no pueden fallar: "Tantos partidos en tan pocos días, puede que nos pasen factura, y es un problema porque no podemos dejar pasar nada". Las azulgranas van a verse las caras con el Glasgow (este miércoles y la vuelta el día 1 de noviembre), el Sporting de Huelva a domicilio, el partido aplazado del Levante y el Betis en casa antes de empezar noviembre: "Necesitamos todos los tres puntos de la Liga y no podemos quedarnos en los octavos de final de la Champions".