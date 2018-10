J.A. Martínez: "El objetivo siempre es rendir al cien por cien"

Hoy miércoles, le ha tocado el turno al central del Granada José Antonio Martínez para repasar lo más destacado en este inicio de Liga respecto al equipo rojiblanco, en los días previos a visitar un estadio como Santo Domingo y enfrentarse al equipo menos goleado de toda la categoría, el Alcorcón.

Al jugador le cuesta destacar algo "concreto" sobre la virtud que tiene el Granada, y ha respondido lo siguiente: "Es difícil señalar algo en concreto. El equipo está siendo sólido tanto en defensa como en ataque, eso hace que confíemos en que las cosas que entrenamos van a salir, que el plan de partido funciona acorde a lo que vamos a ver... Y yo diría que la confianza es la principal virtud o motivo por el que las cosas van por este camino". Sobre el enfrentamiento ante una defensa muy seria, como la del Alcorcón, Martínez, comentó lo siguiente: "Siempre es importante mantener la portería a cero. Desde la portería a cero se consiguen los puntos, ya cuentas con el punto del empate, y ellos se han mostrado muy sólidos toda la temporada, solo han encajado tres goles esta campaña y eso es reflejo de que trabajan bien y es la base sobre la que sostienen su sistema. Es un equipo muy comprometido y también tienen jugadores que están destacando en ataque, así que vamos a tener que controlar todas las facetas. Yo como central claro que creo que sería lo ideal el conseguir dejar la portería a cero".

"Venimos de dos dinámicas buenas. Confíamos en el trabajo que hacemos, pero ellos también tendrán esa mentalidad", decía Martínez sobre lo que puede esperar el próximo sábado en Santo Domingo. "Va a ser un partido de tú a tú en el que habrá que minimizar los errores, va a ser muy cerrado y cualquier pequeño detalle puede marcar la diferencia. Tendremos que dominar las áreas y estar atentos a la estrategia, que son dos puntos que ellos manejan muy bien". En cuanto a su nivel personal, el defensa rojiblanco, ha indicado lo siguiente: "Ha sido un verano duro porque he tenido muchos cambios en mi vida, pero es una etapa de las que pasa cualquier deportista y la contemplo así. El equipo está en una buena dinámica y personalmente mi único objetivo era seguir trabajando para que cuando llegara mi oportunidad pudiera aprovecharla. En los entrenamientos vienes con una exigencia de estar al cien por cien porque no puedes perder un día, no te puedes bajar del tren, porque el objetivo es rendir al cien por cien".

Por último, a Martínez le preguntaron si dentro del vestuario se habla de un posible ascenso y contestó lo siguiente: "No he escuchado a ningún compañero hablar del ascenso todavía. Es un vestuario en el que se han vivido muchos tipos de circunstancias. No se nos pasa por la cabeza pensar en un posible ascenso a estas alturas de la temporada, es muy temprano", finalizó.