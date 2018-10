Javi Muñoz: "Tenemos otra oportunidad de volver a hacer las cosas bien"

El Real Oviedo encara una nueva semana de entrenamientos tras la dolorosa derrota en el Wanda Metropolitano, al caer ante el Rayo Majadahonda en el descuento.

Esta nueva semana, los carbayones reciben en el Tartiere al Osasuna y tienen la única misión de encadenar dos encuentros en casa ganados de manera consecutiva, tras haber perdido un partido y empatado otros dos. Un futbolista que podría volver a tener minutos frente al Osasuna podría ser Javi Muñoz, que a pesar de haber desaparecido del once contra el Albacete, en Madrid volvió al esquema de tres mediocentros como hombre de inicio.

El madrileño, que está cedido por el Alavés, recibió a los medios de comunicación después del entrenamiento de por la mañana en El Requexón. Sobre la importancia que tiene este encuentro con respecto al estado de ánimo de la plantilla, Javi Muñoz declaró: "Tenemos otra oportunidad de volver a hacer las cosas bien. Estamos trabajando bien durante la semana para corregir los errores y afrontar el partido con muchísimas ganas". Además, el madrileño añadió su opinión sobre qué hacer para cambiar la situación que vive el equipo: "Tenemos las cosas claras, lo que hay que hacer en los partidos. El problema es que durante muchos momentos, no hacemos las cosas bien y fallamos en los detalles graves, lo que nos está costando los puntos. Vamos a insistir en lo mismo, lo que nos pide Anquela".

Un tema que preocupa en excesivo al oviedismo revisando los últimos tropiezos es lo mal que defiende el equipo las jugadas de estrategia, a lo que ha contestado Javi Muñoz: "El balón parado es algo que nos preocupa mucho. Es una faceta del juego en la que queremos mejorar y hacernos fuertes tanto para evitar que nos marquen goles como para que en las jugadas más igualadas la balanza pueda caer de nuestro lado".

Javi Muñoz durante un entrenamiento | Imagen: Real Oviedo

El mayor problema para Anquela a la hora de confeccionar el once es el medio del campo, y no precisamente porque no tenga gente suficiente con la que cubrir esos puestos, sino porque tiene tanta que no está definido quién es titular y quién suplente. Sobre la competencia en la medular, Javi Muñoz declaró: "Los mediocentros que estamos en plantilla nos podemos adaptar a cualquier sistema y es el míster el que tiene que alinearnos. En este sistema me siento cómodo, el año pasado jugamos muchos partidos así, por lo que si Anquela me necesita estoy preparado".

Sobre el próximo rival que se espera en el Carlos Tartiere, Javi Muñoz comenta que "sabemos que el Osasuna tiene una gran plantilla, es un buen equipo que viene de ganar, pero nosotros vamos a intentar hacer las cosas bien, ya que si hacemos nuestro trabajo estaremos cerca de ganar". Además, el madrileño espera encontrarse el Carlos Tartiere animando como de costumbre: "El Tartiere me lo espero de la misma manera que los anteriores encuentros, con la misma gente que nos ha apoyado hasta ahora. Es nuestro turno de devolverles ese favor con una victoria".