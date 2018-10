Pesic: ''Jugando como esta noche podíamos haber ganado el martes"

Tras la victoria azulgrana (83-73) ante el Bayern de Munich, el técnico azulgrana Svetislav Pesic, ha valorado positivamente la mejoría de su equipo. "Hemos estado intensos defensivamente, y hemos podido mantener la ventaja durante el partido, que no es fácil". También ha valorado satisfactoriamente la capacidad en los rebotes ofensivos de su plantilla.

El entrenador azulgrana ha querido destacar el papel de su anterior equipo sobre la pista: "El Bayern ha dado un mensaje de no rendirse. Querían ganar. Hemos jugado como entrenamos. El equipo ha salido muy bien, y ha sabido manejar el partido."

Por otro lado, Pesic ha lamentado no haber ganado ante el Gran Canaria: "Jugando como esta noche, con calma y nuestra filosofía, podíamos haber ganado el martes." Ha reconocido el entrenador. "Me ha gustado la manera en la que hemos jugado". El bajo porcentaje de triples (26%) no ha molestado al técnico: "Sólo con triples no se gana un partido".

Finalmente, el técnico serbio ha querido destacar la labor defensiva de sus jugadores sobre la estrella del Bayern, Stefan Jovic: "Hemos defendido muy bien a su estrella, que es de los mejores bases de Europa." Pesic se muestra optimista de cara a los próximos encuentros: "Esperamos mejorar, estoy seguro que tendremos tiempo para hacerlo".